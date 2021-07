LA QUESTION DU JOUR - Euro : qui va remporter la demi-finale Angleterre-Danemark ?

Toute l'Angleterre va pousser derrière son équipe nationale. Les Three Lions affrontent le Danemark, la révélation de cet Euro, mercredi soir lors de la deuxième demi-finale (21h). Les Anglais ont un effet un gros avantage : ils joueront à domicile, devant plus de 60.000 fans en fusion au stade de Wembley, à Londres. Mais le soutien de leurs supporters sera-t-il suffisant pour battre les Danois, impressionnants et tellement plaisants à voir évoluer depuis le début de la compétition ? Europe 1 vous propose de livrer votre pronostic.

LA QUESTION DU JOUR - Quel est votre pronostic pour la demi-finale Angleterre-Danemark, mercredi soir ? #EURO2020 — Europe 1 (@Europe1) July 6, 2021