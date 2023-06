«La Ligue des nations n'est pas un objectif» : Kévin Tillie et les volleyeurs tricolores en rodage à Orléans

Un an et demi après le titre olympique de Tokyo et à un an des Jeux de Paris 2024, l'équipe de France de volley se retrouve à Orléans, à l'occasion de la Ligue des nations, un public que la Fédération (FFVB) entend fidéliser et doper grâce au double effet JO. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), le réceptionneur-attaquant des Bleus Kévin Tillie veut se servir de ce rendez-vous pour préparer les grosses échéances à venir. La Ligue des nations "n'est pas un des objectifs de l'été. On est là pour préparer un été assez long et aussi les Jeux olympiques de Paris 2024", a déclaré le volleyeur au micro de Céline Géraud.

"Des matches difficiles"

Les Bleus n'avaient plus joué en compétition en France depuis l'Euro 2019 (coorganisé avec la Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie) et la FFVB souhaitait absolument mettre fin à ces presque quatre ans d'absence, en partie dus au Covid, avant le grand rendez-vous de Paris 2024. Une partie du gratin mondial est donc réunie jusqu'à dimanche à la CO'Met d'Orléans, inaugurée en janvier et où les Bleus affronteront l'Argentine (mercredi), Cuba (vendredi), le Canada (samedi) puis le Brésil (dimanche). Pour le feu d'artifice de clôture contre les Auriverde, les 8.000 places ont déjà été vendues et la Fédération envisage d'en vendre en plus le long de la coursive (debout).

"Ça va être des matches difficiles. Mais ça va être beau à voir. On est dans une super salle donc on est très contents d'être là et j'espère qu'on va montrer au public un beau spectacle", s'est projeté Kévin Tillie dans Europe 1 Sport. Les Bleus ont entamé cette Ligue des nations par trois défaites contre une victoire. Un maigre bilan qu'a toutefois justifié l'attaquant des Bleus : "On a commencé la première semaine avec un groupe un peu remanié, avec pas mal de joueurs au repos. Et là, petit à petit, on se retrouve avec quelques cadres qui reviennent. On va essayer de monter petit à petit en niveau."

Objectif JO 2024

Kévin Tillie ne s'en cache pas, les Jeux olympiques de Paris 2024 seront la priorité des Bleus. Une compétition qui devrait marquer la fin d'une ère pour Kévin Tillie et ses coéquipiers. L'attaquant tricolore, qui aura 32 ans l'année prochaine, risque d'effectuer sa dernière compétition avec la sélection nationale à Paris. "Je commence à avoir une petite famille avec une petite fille de trois ans et les étés commencent à être vraiment difficiles et l'on peut être loin de la famille. Donc je pense que ce sera le dernier", a-t-il déclaré dans Europe 1 Sport.