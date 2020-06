20 ou 22 clubs en Ligue 1 la saison prochaine ? La réponse de la LFP dans la journée

Aura-ton une Ligue 1 à 20 ou à 22 clubs la saison prochaine ? Le débat est rouvert. La Ligue de football professionnel doit de nouveau trancher ce matin après l'avis du Conseil d'Etat il y a dix jours. Les instances du football français se réunissent par visio-conférence vendredi matin pour discuter à nouveau du format. L'injonction du Conseil d’Etat était de revoir d’ici le 30 juin la convention qui fixe le nombre maximal de club en Ligue 1. Les principaux acteurs du foot français vont donc en débattre.

Amiens plaide pour une Ligue 1 à 22 clubs

Bernard Jouanin, président d’Amiens, et membre du bureau de la Ligue pousse bien sûr pour une Ligue 1 à 22 clubs, ce qui permettrait à sa formation de rester en élite. Pour l’avocat du club picard, Maitre Olivier Martin, il est parfaitement possible d’organiser ce calendrier plus dense d’autant que la suppression de la Coupe de la ligue va libérer des dates.

"Jouer la Ligue 1 à 22 sur 2020-2021 et revenir à 20 clubs dès la saison d'après, c'est une tempête dans un verre d'eau", a-t-il réagi au micro d'Europe 1. "Mais c'est régler les problèmes qu'on a rencontrés par rapport à ces circonstances exceptionnelles de manière assez simple."

Mais la tendance est plutôt à un maintien du format à 20 clubs. L’Union des footballeurs professionnels pousse d’ailleurs en ce sens. La décision sera prise lors de l’assemblée fédérale de la Fédération française de football prévue le 26 juin, fédération qui a déjà retoqué une ligue 2 à 22 clubs. Si Amiens est de nouveau relégué, comme Toulouse, le club picard prévient qu’il poursuivra son combat devant les tribunaux.