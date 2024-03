La France lancera et fermera l'édition 2025 du Tournoi des six nations

Le XV de France donnera le coup d'envoi de l'édition 2025 du Tournoi des six nations, le 31 janvier prochain contre le pays de Galles, et le refermera six semaines plus tard face à l'Écosse, également à domicile, d'après le calendrier dévoilé samedi.

Trois déplacements successifs pour les Bleus

La rencontre d'ouverture prévue à 21h15 au Stade de France sera suivie le lendemain, samedi 1er février 2025, par Écosse-Italie (15h15) à Édimbourg et Irlande-Angleterre (17h45) à Dublin, a fait savoir l'organisateur.

Après la journée inaugurale, les Bleus se déplaceront trois fois successivement : en Angleterre et en Italie, les 8 et 23 février, puis en Irlande le 8 mars. Le "Super Saturday" qui conclut traditionnellement le Tournoi se tiendra samedi 15 mars. À cette occasion, la France recevra l'Ecosse en fin de journée (21h00), après Italie-Irlande (15h15) et Galles-Angleterre (17h45).