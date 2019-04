En plein essor, la Formule E fait étape à Paris

De la Formule 1 version électrique. Voilà comment on pourrait résumer la Formule E, dont la huitième manche de la saison se déroule ce samedi, à Paris, à partir de 16 heures. Après quatre années d'existence, le championnat du monde de Formule électrique est désormais en plein essor. Plusieurs constructeurs prestigieux vont d'ailleurs rejoindre le championnat la saison prochaine.

"La Formule E est au meilleur moment de son histoire"

Dans un entretien accordé à l'AFP, Alejandro Agag, promoteur de la Formule E, a confié sa satisfaction sur l'évolution de la compétition depuis quelques années. "La Formule E est arrivée à un niveau où elle va continuer dans le futur", déclare-t-il. "Aujourd'hui, on peut dire que c'est lancé. La Formule E est au meilleur moment de son histoire". Symbole de l'émergence de la compétition dans le sport français, le ePrix va afficher complet samedi à Paris, avec 50.000 spectateurs prévus pour son quatrième passage dans la capitale.

Et cette ascension fulgurante n'est sans doute pas terminée. Pourtant, les débuts de ce sport mécanique, en 2014, avaient été difficiles. "La première saison et la deuxième, ce n'était pas évident, on ne savait pas si cela allait être une petite lumière qui s'allume et ensuite s'éteint", confie Alejandro Agag à l'AFP. Mais désormais, de nombreuses marques veulent y faire leur entrée. L'année prochaine, pour la cinquième édition, les grands constructeurs Porsche et Mercedes vont arriver. Des anciennes têtes d'affiche de la Formule 1 rejoignent également la compétition électrique. C'est notamment le cas de Felipe Massa. Vice-champion du monde de F1 en 2008, Felipe Massa a rejoint le championnat de Formule E cette saison. De quoi braquer encore un peu plus les projecteurs sur la Formule E.

Du sport... mais pas seulement

Outre l'aspect sportif, où le mode de fonctionnement est similaire à celui de la Formule 1 - même si le temps de course est inférieur - la Formule E se veut aussi novatrice au niveau environnemental. "Le rôle de la Formule E est aussi de promouvoir quelque chose qui est bénéfique pour la société, comme les voitures électriques", juge le promoteur.

Le championnat permet en effet de sensibiliser les suiveurs à la voiture électrique, en pleine amélioration, mais aussi les pilotes eux-mêmes. Vainqueur du ePrix de Paris 2018 et du championnat la même année, le Français Jean-Éric Vergne estime que son sport a un rôle à jouer dans le changement des habitudes de la population. Dans un entretien accordé à L'Équipe, il assure que "la Formule E vise aussi un public de 5 à 15 ans, car on souhaite que plus tard, la première voiture qu'ils achèteront soit électrique". Exemplaire et compétitive, la Formule E semble avoir de beaux jours devant elle.