La fête de la victoire du PSG écornée par deux (gros) ratés en dehors du terrain

Après sa victoire face à Dijon (4-0) samedi, le Paris-Saint-Germain a fêté son titre de champion de France dans la liesse. Néanmoins, à l'image de la saison mouvementée du club, la célébration a été entachée par quelques erreurs comme un palmarès erroné dans un tweet et un film porno dans les loges, pointe L'Est républicain lundi.

La série noire s'est poursuivie pour le PSG en cette saison 2018-2019. Après avoir déjà pâti du mercato, s'être fait éliminé de la Ligue des Champions, avoir mis à l'écart Adrien Rabiot... Le club parisien comptait bien fêter comme il se doit son titre de champion de France samedi soir. Sur le terrain, les célébrations ont été parfaitement orchestrées : meilleures séquences de la saison sur grand écran, feu d'artifice.

Deux erreurs dans le palmarès

Mais à l'extérieur du terrain, deux erreurs ont été remarquées. D'abord le PSG a twitté un palmarès erroné puisqu'il mentionnait un titre de champion de France en 2010. Or, cette année-là, c'est l'Olympique de Marseille qui l'a emporté. Plusieurs supporters phocéens n'ont pas manqué de signaler cette erreur avant que le tweet ne soit supprimé, précise L'Est républicain. De plus, il manquait l'année 2013 qui a marqué la première victoire du club sous l'ère qatarie.

Quand le PSG ne se respecte même pas lui même en ne connaissant pas son propre palmarès

Priceless pic.twitter.com/Ahy6G74TkS — Olive ⭐️⭐️ (@OA_19) 19 mai 2019

Un film pour adultes sur les écrans des loges

La deuxième erreur s'est glissée dans les loges du Parc des Princes. Alors que la fête touchait à sa fin, les écrans des salons et des loges ont diffusé... un film pornographique. L'explication la plus probable serait que les écrans étaient branchés sur la chaîne Canal+ qui retransmettait le match. Et après la rencontre PSG-Dijon, vers minuit, était prévu un film pour adulte sur la chaîne privée. Une erreur que n'ont pas manqué de relayer certains supporters.