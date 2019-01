La F1 et Ferrari rendent hommage à Schumacher pour son 50ème anniversaire

Ferrari a publié jeudi un message d'hommage à l'occasion du 50ème anniversaire de Michael Schumacher, qui n'a pas été vu en public depuis qu'il a été blessé à la tête dans un accident de ski il y a cinq ans.

Sept titres de champion du monde. "Notre champion fête ses 50 ans aujourd'hui. Nous sommes tous avec toi Michael #KeepFighting (Continue à te battre)", a posté sur Twitter la Scuderia Ferrari. "Nous nous joignons à toute la famille F1 pour envoyer nos meilleurs voeux à Michael @Schumacher à l'occasion de son 50e anniversaire #KeepFightingMichael (Continue à te battre Michael)", a de son côté tweeté le compte officiel de la F1.

Our champ turns 50 today. We’re all with you Michael #KeepFightingpic.twitter.com/hN4n8Br1ap — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 janvier 2019

L'Allemand, qui a remporté sept titres de champion du monde de F1 et 91 Grand Prix, a conquis cinq couronnes mondiales consécutives avec l'écurie italienne de 2000 à 2004. Ferrari a également gagné six titres des constructeurs lors du passage de Schumacher dans ses rangs entre 1996 et 2006. Le Musée Ferrari, situé à Maranello, dans le nord de l'Italie, consacre actuellement une exposition spéciale au "Baron rouge" pour célébrer le meilleur pilote de l'histoire de l'écurie.

Schumacher "entre les meilleures mains". L'état de santé de Schumacher est gardé secret depuis qu'il est tombé et s'est cogné la tête en skiant dans les Alpes françaises en décembre 2013. Sa famille a communiqué une déclaration sur Facebook avant son anniversaire et a lancé une application pour célébrer ses succès sportifs. "Vous pouvez être sûrs qu'il est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider", a-t-elle indiqué.

Gina, sa fille, a également publié un court message accompagné de trois photos sur sa page Instagram, souhaitant un "joyeux anniversaire au meilleur papa". Son fils Mick, titré en Formule 3 la saison passée, va disputer le championnat de Formule 2, antichambre de la catégorie reine, en 2019.