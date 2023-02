Juventus Turin - Nantes en Ligue Europa : une affiche de rêve pour les joueurs et les supporters

Nantes affronte la Juventus Turin ce jeudi soir. Une affiche splendide pour un match de barrage de Ligue Europa, qui sera à suivre en direct ce jeudi soir dans l'émission Europe 1 Sport, présentée par Céline Giraud. Forcément, ce match va rappeler des souvenirs aux supporteurs des Canaris. Et quels souvenirs ! En 1996, les Canaris disputent les demi-finales de la Ligue des champions face aux Turinois. Défaite 5 buts à 2 sur les deux matches.

"On se sent un petit peu récompensé quelque part parce qu'on a poussé l'équipe"

27 ans plus tard, Nantes a perdu de sa superbe sur la scène européenne. Mais pas la Juve, selon le milieu nantais Moussa Sissoko. "Ils ont l'habitude de jouer des quarts de finale de Ligue des champions d'Europa League, à l'image du PSG en Ligue 1. Ce sont de grands joueurs, ça va beaucoup plus vite à tous les niveaux."

Pour les supporters aussi, c'est un grand moment. Ils seront plus de 2.000 Nantais ce soir au Juventus Stadium. Certains sont partis dès mercredi soir en bus, comme Émilie, 22 ans. "C'est une fierté de pouvoir se déplacer en Europe. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et qu'on est nombreux à n'avoir jamais fait. On se sent un petit peu récompensé quelque part parce qu'on a poussé l'équipe pour qu'ils arrivent jusque-là."

Des supporters nantais qui attendent avec impatience le match retour la semaine prochaine à la Beaujoire. Toutes les places ont déjà été vendues.