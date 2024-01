32e de finale de la Coupe de France : Revel, petit poucet de cette compétition, reçoit l'ogre PSG

Et si la magie de la coupe de France opérait ? C'est toute la ville de Revel en Haute-Garonne qui espère qu'un miracle intervienne. Leur club affronte ce dimanche à 20h45 l'ogre parisien dans le cadre des 32e de finale de la compétition. Six divisions séparent l'U.S Revel et le PSG. Pour l'occasion, les joueurs recevront les stars de la Ligue 1 dans le stade du Castres Olympique. Depuis le tirage au sort, c'est toute une ville qui vit au rythme de ce futur match.

Ce samedi se tenait le dernier entraînement ouvert au public de l'U.S Revel et ils étaient des centaines à venir y assister pour encourager une dernière fois les joueurs. Pour l'occasion, les fumigènes, les drapeaux rouges et noirs et les feux d'artifice étaient sortis. Même si une galaxie sépare les deux clubs, l'espoir de voir un miracle se produire réside dans les cœurs des supporters. "C'est déjà arrivé que des petits gagnent contre des gros, même si c'est le PSG on peut gagner", déclare à Europe 1 une supportrice du petit poucet.

"Montrer que nous avons des ambitions"

Pour l'entraîneur de l'U.S Revel, l'objectif est de réussir à tenir la dragée haute aux Parisiens. "On sait que nous allons être bousculés comme dans une machine à laver pendant 90 minutes. L'idée, c'est de montrer que nous avons des ambitions puis un projet de jeu et surtout montrer une très belle image de notre club", annonce le technicien.

La majorité des joueurs vont découvrir le très haut niveau contre Paris. "C'est le match d'une vie, on attend le jour J pour prendre du plaisir et surtout montrer de quoi on est capable", déclare Joshua, défenseur de l'U.S Revel. La rencontre se tiendra à guichets fermés devant 10.000 personnes.