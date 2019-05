Julien Pontes : "Ce serait dangereux pour un joueur de foot professionnel de faire son coming-out"

INTERVIEW

La Une du magazine L'Équipe samedi dernier, un film salué par la critique, Les Crevettes pailletées, sur les écrans depuis ce mercredi… La lutte contre l'homophobie en général, et dans le sport en particulier, fait l'actualité. Et c'est sans doute parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, comme l'a sous-entendu au micro de Matthieu Belliard, mercredi soir, sur Europe 1, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge direct. À tel point que l'ancien président du Paris foot gay déconseille, "dans les conditions actuelles", "à un joueur de football professionnel en activité de faire son coming-out".

"On trouverait ça extrêmement courageux de sa part, mais il faut aussi une part de prudence dans ce genre d’annonces car devenir footballeur professionnel, c’est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, et ce serait dangereux, dans les conditions actuelles, de mettre en danger sa carrière en annonçant tout simplement qu’on est homosexuel", souligne Julien Pontes. "Ça ne devrait pas être un problème. Mais, malheureusement, les conditions en France ne sont pas réunies pour qu’un coming-out se passe bien."

Entendu sur europe1 : En tribunes, ce joueur-là connaîtrait un enfer à chaque match

Si les coming-out d'anciens sportifs sont relativement fréquents, il est très rare, en revanche, que des sportifs en activité, et encore moins des footballeurs, ne révèlent leur homosexualité. "On ne connaît pas la réaction qu'auraient les sponsors du joueur non plus. On sait très bien, et c’est écrit dans un rapport officiel du ministère des Sports, dans le rapport de Patrick Karam, qu'un sponsor a obligé un joueur qui était soupçonné d'être gay à s’afficher avec une femme… On en est là en 2019 ! On ne connaît pas la réaction des sponsors, mais, en revanche, on connaît la réaction des supporters. En tribunes, ce joueur-là connaîtrait un enfer à chaque match."

Julien Pontes cite à titre d'exemple ce qu'a pu vivre Yoann Gourcuff, dont la carrière n'a pas seulement été perturbée par les blessures… "Sur la base d’un soupçon d'homosexualité, sa carrière a quand même été rendue très compliquée par cette suspicion", considère le militant associatif. "Donc, je répète, dans les conditions actuelles, malheureusement, ce serait dangereux pour un joueur de foot professionnel de faire son coming-out."