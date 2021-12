La nutrition, le mental, les réseaux sociaux : comment Tsonga forme les espoirs du tennis

C’est une initiative récente, qui permet de former peut-être les futurs grands champions et championnes du tennis français. BNP Paribas a lancé en 2018 la Team Jeunes Talents, en association avec la Fédération Française de Tennis et parrainée par Jo-Wilfried Tsonga, ancien numéro cinq mondial. La team compte dans ses rangs 20 jeunes allant de 13 à 28 ans et certains grands talents comme Lucas Van Assche, récent vainqueur de Roland-Garros en junior. Le programme propose un accompagnement humain, mais aussi et surtout financier.

"Une année de tennis coûte plus de 100.000 euros"

Le coût d’une année de tennis peut monter très haut. Et lorsque l’on a seulement 13 ou 14 ans, payer des sommes allant de cinq à six chiffres paraît lunaire et impossible. Voilà peut-être le plus gros avantage de cette initiative. "Une année de tennis, à mon niveau, coûte plus de 100.000 euros. Sortir ça de la poche des parents est impossible sachant que j’ai également un frère et une sœur", souligne Gabriel Debru, 15 ans, devenu le quatrième plus jeune joueur à franchir le premier tour d’un tournoi challenger, chez les professionnels.

Outre l’aspect financier, le jeune Grenoblois espère être guidé sur l'attitude à adopter, notamment par rapport aux réseaux sociaux. "Maintenant que je joue en pro, il y a des gens qui m’insultent lorsque je perds des matchs car ils ont parié. C’est quelque chose de nouveau. Jo peut nous parler de son expérience et comment il a su vivre avec ça." Tsonga se rend également disponible pour ces jeunes, qui peuvent l’appeler ou lui envoyer un message à tout moment lorsqu’ils en ressentent le besoin.

Partager l’expérience

De son côté, le parrain de ces jeunes joueurs sait qu’il a un rôle très important dans la transmission. Mais Jo-Wilfried Tsonga l’assure, "l’objectif n’est pas de conseiller ou de diriger, mais de donner mon expérience. De là, ils prendront ce qu’ils ont à prendre et jeter ce qu’ils veulent jeter." L’ancien vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy (en 2008) a ensuite détaillé un programme riche pour accompagner le développement humain et physique des jeunes champions.

"Il y a la nutrition, la préparation mentale, des rencontres avec de grands sportifs, des cours d’histoire du tennis, ce qui est très important je pense. Je me suis déjà retrouvé à répondre à des questions sur cette histoire et je n’y connaissais rien !", ironise-t-il. "Il y a des modules d’Anglais également. Là aussi, je me suis retrouvé devant 15.000 personnes avec un niveau médiocre. Il y a aussi les agents, les sponsors, le matériel… C’est un programme très complet."

Pour l’heure, chaque étoile montante du programme va se concentrer sur sa saison, mais ils se retrouveront plusieurs fois dans les mois prochains lors de séminaires, ou lors de masterclass en compagnie de grands sportifs français, avant d'accueillir la promotion 2022. BNP Paribas aimerait, à l’horizon 2025, accueillir 30 jeunes.