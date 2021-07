JO : pour Roxana Maracineanu, "une quarantaine de médailles, ce serait extraordinaire"

INTERVIEW

Quel objectif pour la délégation française aux JO de Tokyo ? Alors que la cérémonie d'ouverture de vendredi a marqué le véritable coup d'envoi de la compétition, les sportifs tricolores n'ont pour l'instant pas encore réussi à débloquer le compteur de la France lors des premières épreuves. La jeune Océanne Muller, 18 ans, a ainsi terminé 5e en tir à la carabine à air (10 m). Invitée samedi d'Europe 1, la ministre des Sports Roxana Maracineanu évoque un objectif d'une quarantaine de médailles. "Ce serait extraordinaire", dit-elle.

"J'espère simplement que les sportifs sauront faire de leur mieux dans les conditions qui sont celles qu'on connaît, et qu'il n'y aura pas de personnes touchées par le Covid, qu'ils pourront tous s'aligner sur leur épreuve et faire de leur mieux.

"On a dix titres à défendre"

"Quand on regarde sur le papier, si on arrivait à atteindre une quarantaine de médailles, ce serait extraordinaire", ajoute la membre du gouvernement, rappelant qu'"on a dix titres à défendre". "Je suis au côté de tous nos grands champions qui doivent défendre une médaille d'or, ce qui ne va pas être simple dans ces conditions", dit-elle encore.

Finalement, la première médaille n'est-elle pas la plus difficile à obtenir, avant d'être celle qui lance la dynamique de toute une délégation ? "La première médaille donne envie, car évidemment, tous ces sportifs sont aussi un peu en concurrence. C'est celui qui aura la une dans les journaux, qui sera celui qui marquera les esprits", répond la ministre.

Préparer les Jeux de 2024

Mais au-delà des médailles, Roxana Maracineanu compte aussi sur ces Jeux pour former la nouvelle génération et lui apporter une précieuse expérience pour le futur. "Je suis très attentive à tous ces jeunes qui s'alignent comme Prithika Pavade (tennis de table) qui s'est s'est très bien comportée dans son premier tour, malgré une élimination, ou Océanne Muller, qui finit 5e à 18 ans seulement", dit la ministre. "Ce sont des sportifs qui sont là pour faire leurs armes et prendre tout ce qui est à prendre dans cette première expérience olympique, pour être bien à Paris dans trois ans."