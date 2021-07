EN DIRECT - JO de Tokyo : la cérémonie d'ouverture a débuté au stade olympique

Après un an de report en raison du coronavirus, c'est enfin le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). La cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi à partir de 13 heures, heure française, au stade olympique de la capitale japonaise. Avec toutes les incertitudes sur la tenue de la compétition et l'absence de public, les organisateurs promettent un spectacle "plus simple et plus sobre" que les dernières éditions des JO. Peu de détails ont fuité, mais la cérémonie devrait mettre en lumière la traditionnelle histoire du pays hôte, le Japon. La soirée rendra hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et celles du tremblement de terre survenu en 2011 sur les côtes japonaises.

À suivre également le défilé des délégations, qui comptent chacune deux porte-drapeaux pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Pour la France, la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd conduiront l'équipe tricolore autour du stade olympique. Ils seront 80 athlètes tricolores à défiler vendredi. Parmi les interrogations : qui allumera la vasque olympique, le moment incontournable de la cérémonie d'ouverture ? Réponse attendue en clôture de la soirée.

Les informations à retenir : La cérémonie d'ouverture des JO à huis clos pour la première fois de l'histoire

Des hommages prévus pour les victimes de la pandémie de Covid-19 et de celles du tremblement de terre de 2011 au Japon

La délégation française représentée par deux porte-drapeaux, Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd

Le président Emmanuel Macron présent au stade olympique

Une cérémonie d'ouverture "plus simple et plus sobre"

La version 2021 de la cérémonie d'ouverture devrait être "plus simple et plus sobre" que les éditions précédentes, ont prévenu les organisateurs, afin de rester "en phase avec la situation" sanitaire et réduire les risques de contamination. Les organisateurs ont voulu faire de la cérémonie d'ouverture un moment d'"empathie" pour exprimer la "gratitude" et l'"admiration" du monde du sport "pour tous les efforts qui ont été déployés" dans la lutte contre la pandémie, qui a fait quatre millions de morts depuis fin 2019.

Un hommage sera également rendu aux victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011 qui avaient entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima et fait près de 18.500 morts. Malgré cette tonalité grave, la cérémonie devrait tout de même être un moment festif, avec les traditionnels tableaux musicaux faisant référence à l'histoire et à la culture du pays hôte et aux valeurs universelles du sport.

Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd porte-drapeaux

La délégation française sera représentée par deux porte-drapeaux, la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd. Médaillée d'argent en 2016, Clarisse Agbegnenou savoure de vivre cette expérience comme elle l'a confié au micro d'Europe 1. "Je suis dans la joie et la bonne humeur. Pour moi, c'est tellement un plaisir qu'il n'y a pas de stress. Il n'y a que de la joie et de la bonne énergie."

Pour le gymnaste Samir Aït Saïd, blessé lors des derniers Jeux en 2016, cette nomination comme porte-drapeau est également un honneur. "J’ai eu du mal à le croire. On ne sait jamais, elle aurait pu se tromper et aurait pu penser que c’était Flo [Florent Manaudou] ou Renaud Lavillenie au téléphone. Mais non c’était bien moi", a-t-il raconté sur Europe 1. Les deux représentants tricolores défileront aux côtés de 80 sportifs français.

Emmanuel Macron présent au stade olympique

Alors que la cérémonie d'ouverture se déroulera à huis clos en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 au Japon, un millier de personnes (officiels, dignitaires étrangers, journalistes) devraient assister vendredi à la cérémonie d'ouverture dans le nouveau stade olympique de Tokyo, conçu pour accueillir 68.000 spectateurs. Parmi eux, Emmanuel Macron a fait le déplacement en tant que président du pays hôte des prochains Jeux olympiques, prévus à Paris en 2024. Son entourage a été réduit au minimum avec la présence d'un seul ministre à ses côtés, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Des scandales à répétition à quelques jours de la cérémonie

La préparation de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo a été émaillée de plusieurs scandales survenus ces derniers jours. Le directeur artistique du spectacle Kentaro Kobayashi a été écarté de la cérémonie vendredi dernier en raison d'une mauvaise blague sur l'Holocauste remontant à plus de 20 ans. Ce limogeage est intervenu peu après la démission de Keigo Oyamada, compositeur de l'un des thèmes musicaux de la cérémonie d'ouverture, rattrapé par d'anciennes interviews dans les années 1990 où il expliquait avoir persécuté des camarades de classe handicapés dans sa jeunesse. Des départs qui n'ont pas empêché les organisateurs de continuer "les préparatifs de la cérémonie d'ouverture comme initialement programmé", ont-ils affirmé.