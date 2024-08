JO Paris 2024 : la prochaine adversaire de la boxeuse Imane Khelif continue de faire enfler la polémique

Imane Khelif fait parler d'elle à cause de son hyper androgynie. Concrètement, c'est une présence excessive d'androgènes, circulant dans le sang chez une femme. Une hyper androgynie est souvent caractérisée par un taux élevé de testostérone dans le sang. C'est ce dont s'est plaint Angela Carini après son combat contre l'Algérienne.

La future adversaire d'Imane Khelif a eu des mots provocateurs

Depuis, elle est revenue sur ses propos et s'en est excusée. Mais ce n'est pas la première fois que son cas divise. Imane Khelif avait été exclue des Mondiaux de boxe en mars 2023 à New Delhi, car l'athlète avait échoué à répondre aux tests d'éligibilité pour une participation en catégorie féminine, selon la Fédération internationale de boxe. Voyant l'ampleur de la polémique, Mark Adams, directeur de la communication du CIO, a pris la parole ce vendredi.

Pour le Comité olympique, les tests effectués en mars 2023 ne sont pas fiables et précis : "Tous les athlètes participants au tournoi de boxe des Jeux olympiques de Paris 2024 respectent les règles d'admissibilité d'inscription à la compétition ainsi qu'à toutes les règles médicales applicables, fixées par l'unité en charge de la boxe pour Paris-2024".

Fin de la polémique ? Et bien non. Dans l'après-midi, Imane Khelif affront Anna Lucas Hamori en quart de finale. La boxeuse hongroise a eu des mots provocateurs envers son adversaire. Dans une vidéo postée sur Tiktok, elle dit avoir "mis toute ma vie pour être ici aux Jeux olympiques et peut-être qu'un homme arrêtera mon rêve". Dernier rebondissement en date, le Comité olympique hongrois dit vouloir clarifier avec le Comité international olympique les conditions de participation de la boxeuse algérienne.