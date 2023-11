JO Paris 2024 : comment va fonctionner la nouvelle phase de vente de billets ce jeudi

Vous n'avez pas encore réussi à obtenir des places pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ? Voilà peut-être votre chance dès ce jeudi : une nouvelle phase de vente de billets s’ouvre à partir de 10 heures. Et cette fois-ci, fini les tirages au sort. Le principe de cette nouvelle phase est simple : le premier arrivé sera le premier servi. Au total, 400.000 places seront proposées à la vente.

Il suffit de se connecter sur la billetterie des Jeux, un peu avant 10 heures pour éviter une trop longue file d'attente. Les amateurs de sports olympiques auront alors accès à toutes les sessions, comme le promet le comité d'organisation.

De nombreuses places pour l'athlétisme et la natation

C'est donc l'occasion pour les derniers déçus d'obtenir leur précieux sésame, à l'image de Théo, fan d'équitation rencontré par Europe 1. "Pour le moment, je n'ai pas eu (de place), à chaque fois que j'accédais sur le site, il ne restait que des sports qui ne m'intéressaient pas", raconte-t-il. "L'équitation, c'est vraiment un sport que j'aimerais aller voir. J'espère que ce sera le bon moment, donc dès 9h30, je serai sur mon PC", affirme Théo.

Parmi les 400.000 places mises en vente, Paris 2024 en promet à tous les prix, et notamment 70.000 billets à moins de 24 euros. Dans le détail, les sports les mieux lotis sont l’athlétisme et la natation avec 36.000 nouveaux tickets. En revanche, il sera plus compliqué d'assister aux épreuves de judo, avec seulement 2.000 places supplémentaires disponibles.

À noter enfin qu'il sera possible d'acheter des places pour la cérémonie d'ouverture, avec une fourchette des prix comprise entre 90 et 2.700 euros. Ce qui pourrait être un beau cadeau de Noël pour vos proches les plus mordus de sport.