JO de Tokyo : Novak Djokovic éliminé en demi-finales par Alexander Zverev

Désillusion pour le Serbe Novak Djokovic. Le numéro un mondial a perdu sa demi-finale aux JO de Tokyo contre le 5e joueur à l'ATP Alexander Zverev en trois sets (1-6, 6-3, 6-1), et rate l'opportunité de gagner sa première médaille d'or olympique de tennis. Djokovic dit adieu au Golden Slam cette année après avoir pourtant remporté les trois premiers Grands Chelem de la saison. Le Serbe jouera tout de même le match pour la médaille de bronze face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

L'Allemand Alexander Zverev se qualifie lui pour sa première finale olympique où il défiera le Russe Karen Khachanov, tombeur de l'Espagnol Carreno Busta dans la première demi-finale.

Un départ tambour battant, puis la machine Zverev en marche

Arrivé en demi-finale sans perdre le moindre set et en ne laissant que des miettes à ses adversaires, Djokovic a craqué sous la pression de Zverev, à l'issue d'un match de haut vol. Alors qu'il avait un set d'avance et avait fait le break dans le deuxième, la machine serbe s'est soudainement grippée et Zverev a haussé son niveau de jeu pour remettre les compteurs à zéro.

Dans la troisième manche, Djokovic s'est effondré et s'est retrouvé rapidement mené 4-0, avant que Zverev ne l'emporte après 2h05 de combat. Le Serbe est qualifié pour la finale du tournoi de double mixte avec sa compatriote Nina Stojanovic, match programmé ce vendredi.

Médaillé de bronze pour ses premiers Jeux à Pékin, le Serbe enchaîne depuis les désillusions aux Jeux. Après avoir échoué au pied du podium à Londres, il avait été sorti dès le premier tour à Rio. Cette nouvelle déconvenue met fin à l'espoir du N.1 mondial de réaliser cette année le Golden Slam, ou Grand Chelem doré, en remportant la même année les quatre tournois du Grand Chelem et les JO, un exploit seulement réalisé par l'Allemande Steffi Graf en 1988. Déjà sacré à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon, Djokovic, 20 titres du Grand Chelem au compteur, conserve néanmoins une chance s'il gagne l'US Open, de réaliser le Grand Chelem calendaire, comme l'avait fait Rod Laver en 1969.