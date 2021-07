EN DIRECT - JO de Tokyo : Androdias et Boucheron en or !

Une nuit en or pour le clan français ! Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont décroché l'or en aviron dans la catégorie deux de couple, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo. Les deux hommes offrent à la France une huitième médaille, la troisième en or au lendemain du triomphe de Clarisse Agbegnenou. Du coté de la natation, le jeune Maxime Grousset (22 ans) s'est qualifié pour la finale du 100 m nage libre avec le huitième temps des demi-finales.

Mais la sportive qui va faire parler d'elle ce mercredi est assurément l'Américaine Simone Biles. La superstar de la gymnastique s'est retirée mardi du concours général par équipes et expliqué "faire face à ses démons". Qualifiée pour le concours général individuel jeudi, elle est incertaine pour la suite de ces Jeux. Suivez en direct cette journée de mercredi

Ce que vous avez manqué cette nuit : Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, un couple en or !!!!! Enfin un réveil heureux. Après deux nuits de déceptions, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont apporté une troisième médaille d'or à l'équipe de France en aviron, dans la catégorie deux de couple.

"On a tout fait au physique", ont expliqué les tricolores qui pensent avoir commis "beaucoup de fautes". "Quand c'était compliqué, j'ai pensé à tous ceux qui sont dans le bateau avec nous", a souligné Androdias. Equipage expérimenté, les deux hommes rament ensemble depuis 2015. Champions du monde en 2018 et champions d'Europe en 2018 et 2021, ils décrochent le seul titre qui manquait à leur palmarès. Tout simplement géant !