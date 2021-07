JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du mardi 27 juillet

Un 27 juillet ensoleillé pour la porte-drapeau de la délégation française Clarisse Agbegnenou. La judoka de 28 ans a enfin été médaillée d'or olympique dans la catégorie des - 63 kilos, cinq ans après l'argent aux JO de Rio 2016. La jeune taekwondoïste Althéa Laurin a tenté de l'imiter, mais battue en demi-finales, la Française de 19 ans a tout de même brillamment remporté la médaille de bronze. Du côté des sports collectifs, belle performance de l'équipe de France féminine de basket 3x3 qui se hisse en demi-finales de l'épreuve, dont il s'agit de la première apparition aux Jeux olympiques.

À l'inverse, cette journée est une nouvelle fois marquée par des déceptions chez les Français. En VTT cross-country, Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte, grands espoirs de médailles, n'ont pas réussi à accrocher le podium. Les équipes féminines de basket et de handball se sont également inclinées en phase de groupes. L'équipe de France olympique se classe au 9e rang dans le tableau des médailles.

Clarisse Agbegnenou réalise son rêve olympique !

Quelle sensation de la part de la judoka tricolore ! Clarisse Agbegnenou, l'une des porte-drapeaux de la délégation, s'est imposée en finale dans la catégorie des - 63 kilos face à la Slovène Tina Trstenjak, sa bête noire qui l'avait battue en finale à Rio en 2016, grâce à un waza-ari dans le golden score. La judoka de 28 ans remporte ainsi la médaille d'or olympique, le seul titre qui manquait à son impressionnant palmarès - quintuple championne du monde et quintuple championne d'Europe - et qui devient donc le plus fourni dans l'histoire du judo féminin français. En larmes après la finale, Clarisse Agbegnenou peut savourer sa victoire après avoir connu des temps difficiles, notamment à cause des incertitudes sur la tenue des JO de Tokyo.

ENFIIIIIIIIN!!!



Je l’ai fait! NOUS l’avons fait!!!



Merci la France , merci le monde pour toutes ces vagues d’ondes positives et votre soutien à toute épreuve! ❤️



Le titre rentre officiellement à la maison! ❤️

L'espoir Althéa Laurin en bronze en taekwondo

Une belle promesse pour les JO de Paris 2024. La jeune Althéa Laurin, 19 ans, a remporté la petite finale de taekwondo des + 67 kilos en balayant l'Ivoirienne Aminata-Charlène Traoré (17-8), après l'arrêt du combat décidé par l'arbitre. Menée après le premier round (2-6), la jeune tricolore a renversé la situation avec la manière en enchaînant les coups au tronc et à la tête. Althéa Laurin est parvenue à se remettre de la déception de sa demi-finale perdue de justesse contre la Serbe Milica Mandic (5-7). Elle gagne ainsi la 7e médaille de la délégation française, et son avenir s'annonce radieux.

Althéa Laurin monte sur le podium et reçoit sa médaille de bronze, la première de sa jeune carrière en Taekwondo #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Althéa Laurin monte sur le podium et reçoit sa médaille de bronze, la première de sa jeune carrière en Taekwondo

La désillusion du VTT féminin

C'est l'une des grandes chances de médailles qui s'envole pour la France. Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte, deux prétendantes au podium voire à la victoire en VTT cross-country, ont échoué à prendre une breloque. Ferrand-Prévôt, double championne du monde en 2019 et 2020, a chuté à deux reprises et a laissé ses concurrentes prendre les devants, terminant seulement à la 10e place. Quant à Loana Lecomte, un saut de chaîne l'a ralentie dans sa course et elle n'a terminé qu'en 6e position. Les deux tricolores n'ont pu empêcher les Suissesses de réaliser un triplé historique sur le podium de l'épreuve.

️ "J'ai tout donné et je ne regrette rien"



♀ Arrivée 6ème de la course de VTT Cross-Country pour sa première participation aux Jeux Olympiques, Loana Lecomte se dit satisfaite de sa performance #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1Ipic.twitter.com/W8cOppbG8s — France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Dora Tchakounté toute proche du podium

Annoncée comme potentielle médaillée en haltérophilie, Dora Tchakounté a échoué de peu à s'inviter sur le podium dans la catégorie des 59 kilos. L'athlète française native du Cameroun a soulevé un poids total de 213 kg, loin derrière le nouveau record établi à 236 kg par le Taiwanaise Hsing-Chun Kuo, évidemment championne olympique. À 26 ans, la tricolore peut viser une médaille aux prochains JO de Paris en 2024.

Cruelle désillusion pour Dora Meiriama Tchakounté qui reste au pied du podium pour un kilo, malgré une superbe prestation (213kg total). La Taïwanaise Hsing-Chun Kuo remporte le titre avec 236 kg #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1Ipic.twitter.com/JRgVay3qgC — France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Les Bleues du basket à 3x3 assurent, à l'inverse du basket à cinq

L'exploit des basketteuses françaises en 3x3 ! Les Bleues ont battu le Japon en quarts de finale au bout du suspense (16-14), alors qu'elles s'étaient inclinées en phase de groupes contre cette équipe nipponne (15-19). Devant à deux minutes de la fin, les partenaires de Mamignan Touré se sont fait rattraper à 15-14 par les Japonaises avant de profiter d'une ultime faute, et du lancer franc transformé par Marie-Ève Paget pour sceller le score. L'équipe de France se qualifie donc pour les premières demi-finales olympiques de cette variante du basket qui fait sa première apparition aux JO. Les Bleues affronteront les États-Unis mercredi, à 10 heures (HF) pour tenter de se qualifier en finale.

Les Bleues du basketball 3x3 se qualifient pour une demi-finale choc face aux États-Unis, après avoir battu sur le fil le Japon en 1/4 (16-14) #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Les Bleues du basketball 3x3 se qualifient pour une demi-finale choc face aux États-Unis, après avoir battu sur le fil le Japon en 1/4 (16-14)

En revanche, défaite inattendue pour les Françaises en basket "traditionnel". Les Bleues ont été piégées par les Japonaises pour leur entrée en lice (70-74). Avec ce faux départ, les vice-championnes d'Europe en juin dernier se retrouvent déjà en mauvaise posture pour sortir de leur groupe. Elles affronteront le Nigeria puis les imbattables Américaines, avec l'obligation de terminer parmi les deux meilleures troisièmes. Le prochain match vendredi (10h20 heure française), face aux Nigérianes, ressemblera donc à un match à élimination directe…

Les handballeuses dépassées par l'Espagne

Contre-performance également pour les handballeuses françaises qui ont perdu face à l'Espagne leur deuxième match du groupe B (25-28). La sélection française est apparue imprécise et fébrile dans la possession de balle en seconde période. Sa qualification n'est pas compromise mais la Suède, équipe la plus dominatrice de leur groupe, attend les Bleues jeudi avant deux derniers matches contre la Russie (sous drapeau neutre) puis le Brésil avec l'obligation de se classer parmi les quatre premières équipes de leur poule pour voir les quarts de finale.

Jérémy Chardy et Ugo Humbert relèvent la tête du tennis français

La seule éclaircie du tennis tricolore a surgi du tableau de simple masculin, avec les deux victoires de Jérémy Chardy sur le Russe Aslan Karatsev (7-5, 4-6, 6-3) et d'Ugo Humbert contre le Serbe Miomir Kecmanovic (4-6, 7-6 [5], 7-5) au deuxième tour. Un gros défi attend Humbert mercredi face au Grec Stefanos Tsitsipas, tandis que Chardy jouera un match à sa portée contre le Britannique Liam Broady. Fin de parcours en revanche pour le Palois Jérémy Chardy en double avec Gaël Monfils. Les deux hommes se sont inclinés contre la paire allemande Alexander Zverev et Jan-Lennard Struff (6-4, 7-5).

Autre sport de raquette, le numéro un Français de tennis de table, Simon Gauzy, s'est incliné en cinq manches face au Chinois Ma Long, 2e mondial, en 16e de finale (11-6, 9-11, 11-4, 11-7, 11-5). A noter également les défaites d'Emmanuel Lebesson et de Jia-Nan Yuan dans les tableaux respectifs de simple messieurs et dames. Enfin, du côté du badminton, Brice Leverdez s'est lui imposé contre l'Ukrainien Artem Pochtarov en deux manches.

impuissant face au Chinois tenant du titre Ma Long, Simon Gauzy quitte le tournoi olympique la tête haute en 1/8e de finale, après une défaite quatre sets à un (11-6, 9-11, 11-4, 11-7, 11-5) #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1Ipic.twitter.com/PpEXHMG1Dw — France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

De nouvelles déceptions pour les Français

La journée de mardi a aussi été marquée par d'autres déceptions tricolores dans de nombreuses disciplines. On retiendra l'élimination de Michel Bourez en quarts de finale du surf, de la boxeuse Maiva Hamadouche dès les 16e de la catégorie des 57-60 kilos ou encore la dernière place du nageur Mehdy Metella dans sa série du 100 mètres brasse. Enfin, Marie-Zélia Lafont n'a pas réussi à se hisser en finale de l'épreuve de kayak slalom.