JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du dimanche 1er août

L'escrime française assure aux JO de Tokyo ! L'équipe de France masculine de fleuret s'est imposée en finale dimanche contre les athlètes russes et s'est emparée de la médaille d'or. C'est le cinquième titre olympique remporté par la délégation tricolore à Tokyo qui permet à la France de grimper en 7e position au tableau des médailles, avec 21 breloques au total. Au milieu de la nuit, la star de la natation Florent Manaudou a pris lui la médaille d'argent sur le 50 m nage libre derrière le phénomène américain Caeleb Dressel. L'autre fait marquant côté tricolore est la disqualification du boxeur Mourad Aliev. La Comité olympique français a annoncé déposer un recours devant le tribunal arbitral du sport (TAS).

Par ailleurs, d'autres têtes d'affiche ont pris part aux épreuves d'athlétisme dimanche avec des résultats décevants dans l'ensemble. Pierre-Ambroise Bosse et Jimmy Vicaut n'ont pas réussi à franchir le cap des demi-finales respectivement du 800 m et du 100 m. Ça passe en revanche pour Alexandra Tavernier au lancer du marteau.

Le sacre suprême pour les fleurettistes français !

Qu'elle est belle cette équipe de France masculine du fleuret ! Enzo Lefort, Julien Mertine, Erwann le Péchoux et le remplaçant Maxime Pauty ont offert à l'escrime tricolore sa deuxième médaille d'or des JO de Tokyo, après le succès de l'épéiste Romain Cannone en individuel en début de semaine. Les fleurettistes ont réalisé un parcours sans faute en dominant l'Égypte (45-34) puis le Japon au bout du suspense (45-42). En finale, les Tricolores ont surclassé les Russes 45 touches à 28 et ont vengé les sabreuses françaises, battues la veille en finale par le Comité olympique russe. Il s'agit du premier titre masculin français au fleuret depuis les JO de Sydney en 2000. Les Français prennent également leur revanche sur les Russes qui les avaient privés de médaille d'or à Rio en 2016.

Parce qu'ils ont été héroïques et parce que c'est toujours aussi spécial, savourez la cinquième Marseillaise, offerte par les fleurettistes français

La 21e médaille pour la délégation tricolore



— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

L'histoire écrite par Florent Manaudou, en argent sur le 50 m

Sur sa distance de prédilection, la star de la natation française Florent Manaudou a réussi à prendre la médaille d'argent en finale du 50 m nage libre derrière le phénomène américain Caeleb Dressel. À 30 ans, le nageur français confirme son retour au plus haut niveau dans les grands bassins après une parenthèse en handball. Le Marseillais est devenu le premier nageur de l'histoire à être titré à trois reprises consécutivement sur la distance, après sa médaille d'or à Londres en 2012 et l'argent à Rio en 2016. Ému et fier de sa performance dimanche (21"55, à cinq dixièmes de Dressel recordman olympique), Florent Manaudou donne désormais rendez-vous aux fans français pour les JO de Paris en 2024.

Après avoir reçu sa médaille, Florent Manaudou a confié son envie de disputer les #JeuxOlympiques de Paris 2024 pour y décrocher une quatrième breloque de suite



— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

Mourad Aliev disqualifié en boxe, un recours déposé devant le tribunal du sport

La France repart bredouille des JO de Tokyo en boxe. Son dernier représentant, Mourad Aliev, a été disqualifié en quarts de finale des +91 kg contre le Britannique Frazer Clarke pour avoir, selon l'arbitre, blessé son adversaire avec des coups de tête. En colère après la décision, le boxeur français a refusé de quitter le ring. Le superviseur du tournoi olympique a ensuite lui-même reconnu qu'il y avait eu une erreur dans le jugement, sans pouvoir revenir dessus. La présidente du Comité national olympique et sportif français Brigitte Henriques a annoncé sur France 2 qu'elle était en train de "constituer un dossier pour contester la décision" devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

❌ Incroyable image de Mourad Aliev qui refuse de quitter le ring.



Le boxeur n'a pas accepté sa disqualification lors de son quart de finale après avoir envoyé plusieurs coups de tête selon l'arbitre



— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

Des déceptions en athlétisme, Alexandra Tavernier bien au rendez-vous

L'athlétisme français a également connu des déceptions dimanche. Pierre-Ambroise Bosse (5e) n'a pas passé le cap des demi-finales du 800 m, tout comme le revenant Jimmy Vicaut (5e) au 100 m. En 400 m haies, les Tricolores Ludvy Vaillant et Wilfried Happio ont terminé 7e de leurs demi-finales et n'iront pas plus loin dans ces Jeux. En triple saut, la Française Rouguy Diallo a terminé 9e de la finale dans un concours marqué le nouveau record du monde de la Vénézuélienne Yulimar Rojas (15,67 m).

Toutefois, il y a quand même eu des satisfactions dans le clan tricolore. Alexandra Tavernier a fait honneur à son statut en se qualifiant pour la finale du lancer de marteau qui aura lieu mardi à 13h35 heure française. Enfin, si Bosse était attendu, c'est finalement Gabriel Tual qui s'est lui hissé en finale du 800 m prévue mercredi à 14 heures, heure française.

✔ Alexandra Tavernier est en finale du lancer du marteau !



En lançant à 73,51 mètres dès sa deuxième tentative, elle s'assure une place parmi les 12 finalistes olympiques



— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

Des défaites sans conséquence pour les handballeurs et les volleyeurs

Le sans-faute des handballeurs français s'arrête dimanche, mais les Bleus était déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les partenaires de Nikola Karabatic se sont inclinés 32-29 contre la Norvège dimanche matin. Une défaite en apparence anecdotique car les Bleus étaient assurés de terminer premiers de leur groupe A. Mais deux joueurs de premier plan, Timothey N'Guessan et Hugo Descat, se sont blessés. La France affrontera le Bahrein mardi pour tenter d'accéder aux demi-finales.

Du côté des volleyeurs français, une défaite également sans conséquence face au Brésil dans un match épique en cinq sets (3-2), conclu 20 points à 18 pour les Brésiliens dans la manche décisive. La star de l'équipe de France Earvin Ngapeth et ses coéquipiers sont tout de même qualifiés pour les quarts de finale grâce à leur victoire précieuse vendredi contre la Russie. Les Bleus du volley joueront contre la Pologne mardi dans une rencontre complexe pour se hisser en demi-finales.

De belles promesses en sports équestres et en tennis de table

L'équipe de France de sports équestres va viser la médaille lundi lors du concours de saut d'obstacles à suivre à partir de 10 heures, heure française. Les Français sont troisièmes avec 97,10 points de pénalité, juste derrière l'Australie deuxième (96,20 points) après l'épreuve du cross-country dimanche. La dernière épreuve sera donc déterminante pour offrir une nouvelle médaille à la France. En tennis de table, les Français emmenés par Emmanuel Lebesson ont également réalisé une prestation prometteuse pour la suite en écartant l'équipe de Hong-Kong en seizièmes de finale en trois manches.

La France qualifiée en 1/4 de finale en tennis de table par équipes.



Auteur d'une belle performance, les Français ont largement disposé des Hongkongais en 3 manches.



— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

Pas de médaille en BMX freestyle, en voile, en gymnastique et en golf

En bref, Anthony Jeanjean n'a pris que la sixième place du premier concours olympique du BMX freestyle. Une déception pour celui qui nourrissait un espoir de médaille. Même position pour Jean-Baptiste Bernaz sur la série Laser de la voile qui a pourtant fini en beauté en remportant la dernière régate. En gymnastique, la Française Mélanie de Jesus dos Santos, qui a profité du forfait de Simone Biles, a terminé sixième également du concours des barres asymétriques. Enfin, les Français Antoine Rozner et Romain Langasque sont loin du podium du golf avec des scores respectifs de -4 et -7, derrière l'Américain Xander Schauffele champion olympique grâce à une marque à -18.