JO de Pékin : Justine Braisaz-Bouchet décroche l'or à la Mass Start

Justine Braisaz-Bouchet remporte la 14ème médaille tricolore aux Jeux olympiques de Pékin. L'athlète de 25 ans s'est illustrée lors de la mass start ce vendredi, épreuve reine du biathlon, avec un temps de 40'18". La biathlète a battu ses deux adversaires Norvégiennes, derrière avec +15,3 secondes pour Tiril Eckhoff et +34,9 secondes pour Marte Olsbu Røiseland.

Justine Braisaz-Bouchet a fait 16/20 tirs face au vent de Zhangjiakou, où se déroulait l'épreuve.

© DANIEL KARMANN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Justine Braisaz-Bouchet a fièrement brandi le drapeau de la France après avoir franchi la ligne d'arrivée, après 12,5 km de course.

Le sourire de Justine Braisaz-Bouchet est simplement sublime ! Cela fait plaisir à voir. @EquipeFRA I #Biathlon I #Beijing2022pic.twitter.com/i4hfVVG4LE — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 18, 2022

La France en route pour un nouveau record ?

Une jolie revanche pour le biathlon féminin français. Ce mercredi, Justine Braisaz-Bouchet avait terminé à la 6ème position avec les autres skieuses françaises dans l'épreuve de relais féminin, avec Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, et Julia Simon.

Avec cette septième médaille en Chine, le biathlon français réalise son meilleur total, devant les six médailles de Vancouver en 2010, tiré par la locomotive Quentin Fillon Maillet. La France n'est par ailleurs plus qu'à une médaille de son record aux Jeux d'hiver de Sotchi et de Pyeongchang (15 médailles).