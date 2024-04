JO de Paris 2024 : la flamme olympique rejoindra les Antilles avec une équipe de rêve

Les Jeux olympiques arrivent à grands pas. Dans un mois, la flamme posera un premier pied en France. Et en plus de faire le tour de la France, elle se rendra également dans les Antilles. Pour faire le périple, la flamme sera convoyée par le skipper Armel Le Cléac'h à partir du 7 juin prochain à bord de son maxi trimaran Banque Populaire.

Et il pourra compter en soutien sur un équipage de stars. Parmi eux, une championne olympique Marie-José Pérec. Tellement enthousiaste à l’idée d’emmener la flamme sur son île, elle a elle-même écrit à Armel Le Cléac'h. "C’est vraiment un beau symbole. Je suis la première championne olympique de la Guadeloupe. Je trouvais qu’il y avait une belle histoire à écrire, une belle reconnaissance pour l’Outre-Mer, pour la Guadeloupe. Attention, je ne dis pas que je n’ai pas peur, j’ai les pétoches, au contraire", ironise-t-elle au micro d'Europe 1.

Des stars qui seront acteurs dans la navigation

Avec elle à bord également, le chef étoilé Hugo Roellinger ou encore la miss France, Marine Lorphelin, également médecin. De quoi rassurer le comédien Alexis Michalik, le dernier moussaillon. "C’est toujours bien d’avoir un médecin à bord, surtout quand je commencerai à avoir le mal de mer… Au bout de 10 minutes je pense", plaisante-t-il.

Pour gérer cette joyeuse troupe, Armel Le Cléac'h, capitaine forcément fier mais surtout exigeant. "On ne les a pas pris pour faire une croisière", prévient le marin. "Ils ne vont pas être dans leurs cabines à regarder la mer passer… Non, ils vont être acteurs. On va faire des quarts. Il y aura 2 quarts de 3 (deux équipes de trois, ndlr) puisque de toute façon, il n’y a que 3 couchages dans le bateau donc on n’aura pas le choix. Les 3 autres seront sur le pont en train de gérer les manœuvres, la sécurité et puis la conduite du bateau", poursuit-il.

La grande aventure commencera le 7 juin, avec le départ depuis le port de Brest. Mais avant, tout ce petit monde se retrouvera à Lorient pour un entrainement à vitesse réelle.