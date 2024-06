JO Paris-2024 : visite guidée du camp d'hébergement des militaires chargés de la sécurité

Sous le soleil de plomb de l'est parisien, le Général Eric Chasboeuf, tenue militaire et bottes noires parfaitement nettoyées, déambule dans les larges allées du camp. Devant lui se dresse, à perte de vue, les 300 habitations qui accueilleront ses hommes pendant les Jeux olympiques 2024. "Chaque soldat dispose d'un lit de camp et d'une chaise et chacun dispose de six mètres carrés d'espace pour lui, mais dans une chambre de 16 à 19", détaille-t-il.

"On a densifié le Wi-Fi" pour les jeunes soldats

Dans le camp, que l'on pourrait comparer à une miniville construite en 65 jours seulement, tout a été prévu pour garder le moral des troupes au plus haut, notamment chez les jeunes soldats. "Le jeune soldat, quand il rentre de sa patrouille, il sort son téléphone portable. Pour être sûr que cela soit possible, on a densifié l'offre Wi-Fi sur tout le camp de manière à ce que la connexion soit parfaite."

Si la très large majorité des installations sont désormais prêtes, les ouvriers s'attachent maintenant à fignoler les derniers détails, notamment l'installation des douches, installations primordiales aux yeux du Général. "La première chose qu'on fait quand on rentre de patrouille, c'est qu'on prend une douche. Une douche à la bonne température, fermée, pour vraiment se délasser. C'est essentiel."

Les militaires pourront également compter sur un service de laverie et sur un restaurant capable d'accueillir 2.100 personnes simultanément.