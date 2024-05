JO-2024 : le perchiste brésilien Thiago Braz, champion olympique en 2016, suspendu 16 mois pour dopage

Le perchiste brésilien Thiago Braz, champion olympique à Rio en 2016 et médaillé de bronze en 2021, a été suspendu 16 mois pour dopage et "manquera les Jeux de Paris", a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) mardi.

"Il va désormais manquer les Jeux de Paris"

"L'AIU a suspendu Thiago Braz pour 16 mois pour présence d'ostarine, que l'athlète dit avoir consommée via des compléments alimentaires contenant la substance interdite", a indiqué l'instance antidopage. Thiago Braz avait été suspendu provisoirement en juillet 2023 à la suite d'un contrôle positif à l'ostarine lors du meeting de Stockholm. Sa suspension de 16 mois court donc jusqu'au 27 novembre 2024, a précisé l'AIU dans son communiqué.

"Il va désormais manquer les Jeux de Paris", a écrit l'AIU, ajoutant que l'ostarine était un produit "généralement utilisé pour augmenter la masse musculaire". Le Brésilien a fait appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), a ajouté l'AIU, qui précise qu'elle n'exclut pas elle-même de faire appel pour obtenir une suspension plus longue encore. L'AIU explique qu'elle avait requis quatre ans de suspension contre l'athlète, mais le tribunal disciplinaire de l'AIU (une instance indépendante) a estimé qu'il avait suivi les recommandations de son équipe médicale et a donc décidé d'une suspension plus courte.

Champion olympique devant son public à Rio en 2016 devant le Français Renaud Lavillenie puis médaillé de bronze lors des Jeux de Tokyo en 2021, Thiago Braz avait manqué les Mondiaux de Budapest l'été dernier en raison de sa suspension provisoire. Il est également vice-champion du monde en salle 2022 et a terminé quatrième des Mondiaux-2022 en plein air à Eugene (Etats-Unis).