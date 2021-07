JO-2020 : deux premiers cas de Covid-19 parmi les sportifs logés au village olympique

Les deux premiers cas de sportifs positifs au Covid-19 ont été enregistrés parmi les résidents du village olympique, ont annoncé dimanche les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021, un troisième sportif malade logeant hors du village ayant également été découvert.

Les nationalités et les disciplines exercées par ces sportifs n'ont pas été précisées. Depuis l'arrivée des délégations, quatre sportifs ont été testés positifs au Covid-19, précise Tokyo-2020, qui va communiquer chaque jour le bilan des tests effectués quotidiennement sur les sportifs, encadrants et officiels accrédités pour les Jeux.

Seulement 6.700 personnes dans le village olympique

Le comité international olympique (CIO) a par ailleurs confirmé qu'un de ses membres, le Sud-Coréen Seung Min Ryu, a été testé positif à son arrivée dans l'archipel. Mardi et mercredi, les 102 membres de l'instance doivent se retrouver dans un palace de la capitale japonaise pour l'assemblée générale de l'organisation.

Samedi, les organisateurs avaient annoncé le premier cas au sein du village, mais il ne s'agissait pas d'un sportif, selon le bilan actualisé dimanche. La capacité d'accueil du village olympique est de 17.000 personnes. Mais n'y résideront au maximum au même moment que 6.700 personnes, en fonction du calendrier des compétitions, a calculé le CIO. Ce pic de présence devrait être atteint au milieu des Jeux, début août.

1.410 cas détectés à Tokyo en 24 heures

A cinq jours de l'ouverture des JO, les cas se multiplient néanmoins, tout en restant marginaux au regard du nombre total de participants à ce rendez-vous planétaire. Samedi, le président du CIO Thomas Bach avait indiqué que, parmi les 15.000 sportifs, délégations olympiques et journalistes arrivés au Japon depuis le 1er juillet, 15 personnes avaient été testées positives, soit un "taux très bas" de 0,1%.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d'une année en raison de la pandémie, et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon. La quasi-totalité des épreuves des JO se dérouleront à huis clos et les dizaines de milliers de participants - des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l'étranger - sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires. Ces "contre-mesures" ne suffisent pas à rassurer la population au Japon, alors que Tokyo a enregistré 1.410 cas supplémentaires de Covid-19 samedi, soit le total quotidien le plus élevé depuis janvier.