Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté décroche la première médaille d'or française

Le cycliste Alexandre Léauté a apporté ce jeudi sa première médaille d'or à l'équipe de France aux Jeux paralympiques en Tokyo en remportant la poursuite individuelle (catégorie C2). Le pistard de 20 ans s'est imposé en finale face à l'Australien Darren Hicks. Il a au passage signé un nouveau record du monde dans sa catégorie et donc offert une troisième médaille à la France, provisoirement dixième au tableau des médailles. "Au bout de 1.500 mètres, ce n'était qu'au mental. C'est grâce à tous les encouragements (à distance) si j'ai pu me surpasser aujourd’hui", a réagi Alexandre Léauté, qui participe pour la première fois aux Jeux.

"Aujourd'hui ça m'a souri"

Le Breton, né avec une hémiplégie droite, collectionne à 20 ans déjà cinq titres mondiaux. Il peut doubler la mise aux Jeux paralympiques dès demain dans le kilomètre, dont il est champion du monde en titre. "Je me sentais confiant mais on n'est jamais sûr. J'avais un très gros adversaire en face (champion du monde en 2019)", a analysé à l'issue de sa course Léauté, qui a bénéficié de la disqualification du Belge Ewoud Vromant, auteur d'un meilleur temps que lui en qualification. "Malheureusement, il a été déclassé, c'est un très grand athlète, un très grand champion. Parfois, ça sourit à des athlètes et pas à d'autres. Aujourd'hui, ça m'a souri à moi", a commenté l'étudiant.

Le français Axel Bourlon, 29 ans, a également remporté la médaille d'argent en haltérophilie jeudi dans la catégorie des -54kg. Le Roannais a décroché le titre en para-développé-couché. C'est la quatrième médaille pour les Bleus dans ces Jeux Paralympiques.