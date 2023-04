Jeux olympiques de Paris 2024 : la date et la ville de l'arrivée de la flamme révélées

La flamme olympique des Jeux olympiques de Paris 2024 débarquera en France le 8 mai 2024, comme prévu à Marseille, a annoncé dimanche le maire de la ville, Benoît Payan. "Rendez-vous le 8 mai 2024 pour l'arrivée de la flamme olympique à Marseille", a indiqué Benoît Payan sur Twitter. À cette occasion, "une grande fête populaire sera organisée sur le Vieux-Port pour célébrer ensemble la plus grande compétition sportive du monde et l'histoire millénaire de la fondation de notre ville !", a ajouté le maire de la deuxième ville de France.

Une grande fete populaire sera organisée sur le Vieux-Port pour célébrer ensemble la plus grande compétition sportive du monde et l'histoire millénaire de la fondation de notre ville !

Sous son message diffusé sur le réseau social figure une photo de l'immense tifo déployé dans une tribune du stade Vélodrome avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 entre l'OM et Auxerre, tifo représentant la flamme olympique et ses anneaux au milieu des couleurs blanche et bleu ciel de Marseille et encadrée sur les côtés par le sang et or de la Provence.

Depuis le Bélem

Si l'arrivée de la flamme olympique par Marseille était connue depuis début février, c'est la date de cette arrivée qui a été précisée dimanche soir par Benoît Payan. Comme annoncé lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Marseille le 3 février, la flamme débarquera depuis le Bélem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe à toujours naviguer, après une traversée d'une dizaine de jours depuis la Grèce, où, comme lors de chaque édition des Jeux, elle aura été allumée lors d'une cérémonie à Olympie.

La cité phocéenne possède un lien fort avec la Grèce, la colonie Massalia ayant été fondée par des Grecs vers 600 avant J.C. "Marseille a été fondée par des Grecs venus de Phocée il y a 2.600 ans : en demandant d'accueillir la flamme sur nos rives, nous voulions renouer avec cette grande histoire de partage, de fraternité, de diversité et de solidarité", avait salué Benoît Payan en février.

Parcours annoncé fin mai

Le parcours complet de la flamme jusqu'à Paris, après son arrivée à Marseille, devrait être annoncé fin mai, à un peu plus d'un an des Jeux, avait précisé Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo).

Seule certitude pour l'instant : après son arrivée à Marseille, la flamme traversera une soixantaine de "territoires" avant d'arriver à Paris le 14 juillet, une dizaine de jours avant le coup d'envoi des Jeux. Pendant les Jeux (26 juillet au 11 août 2024), Marseille accueillera les épreuves de voile ainsi que dix rencontres des tournois féminin et masculin de football, au stade Vélodrome.