Jeux olympiques de Paris 2024 : coup d'envoi pour la billetterie, 3 millions de tickets à pourvoir

Les plus chanceux peuvent, dès mercredi, déjà avoir leur sésame. Les personnes tirés au sort vont pouvoir acheter les premiers billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Certains ont d'ailleurs reçu leur mail dès lundi les invitant à se connecter mercredi pour pouvoir acheter les tickets tant attendus par les amateurs de sport.

Les heureux élus sont en effet prévenus 48 heures à l'avance de leur créneau d'achat, un créneau là encore de 48 heures pendant lequel les acheteurs pourront choisir de composer leur pack de billets, avec au minimum trois tickets à acheter, 30 au maximum.

Trois millions d'inscrits

Ils ont été près de trois millions à s'inscrire au tirage au sort, clos depuis le 31 janvier. Et si ce chiffre est identique au volume des premiers billets mis en vente, avec près de 80% des sessions parmi les sports au programme des ces Jeux, tous les candidats ne pourront pas accéder à la vente.

"On ne peut pas encore savoir combien de personnes pourront bénéficier de cette première phase, car cela dépend des comportement d'achat des premiers acheteurs", décrypte Paris 2024. En clair, la voracité des premiers acheteurs déterminera le nombre de personnes qui pourra retenter sa chance lors de la phase de vente de billets à l'unité. Celle-ci démarrera le 11 mai, avec là encore un tirage au sort qui débutera le 15 mars.

1.150 euros pour les plus aisés

Parmi les billets en vente, près d'un million seront à 24 euros, l'un des grands "marqueurs" de ces Jeux qui se veulent "populaires" et "accessibles pour tous", selon les organisateurs. Mais environ la moitié de cette manne est réservée à la billetterie populaire achetée par l'État et aux collectivités, ce qui fait tomber à un peu plus de 500.000 ces billets low-cost pour le grand public. Seul le surf qui se déroule à Tahiti ne donnera pas lieu à de la billetterie.

Quant aux billets les plus chers, comme ceux des finales de basket ou de la finale du 100 mètres en athlétisme, ainsi que la cérémonie d'ouverture, ils ne seront disponibles que lors de la phase de vente à l'unité. Les billets pour l'ensemble des compétitions de voile qui se déroulent à Marseille seront par exemple à 24 euros, quelque soit l'endroit où les spectateurs seront placés. Mais ces billets à bas prix sont compensés par des tarifs assez élevés pour d'autres épreuves, plus demandées, pouvant atteindre jusqu'à 690 euros la place. Les packs constitués peuvent donc aller de 72 euros (3 billets à 24 euros), jusqu'à 1.150 euros pour les plus aisés, selon Paris 2024.

13,5 millions de billets

Jusqu'ici, les organisateurs n'ont rencontré aucune difficulté technique, "notamment parce que nous avons étalé la période d'inscription et que nous l'avons détaché de la période d'achat", précise Paris 2024.

Au total, près de 13,5 millions de billets, 10 millions pour les JO et 3,5 millions pour les Jeux paralympiques, seront mis en vente. Les recettes de billetterie prévues doivent rapporter près de 1,4 milliard d'euros, hospitalités (packages haut de gamme) comprises, sur un budget global de 4,4 milliards d'euros, soit le tiers du budget du Comité d'organisation des JO (Cojo).