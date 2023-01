Jeux Olympiques 2024 : où en est l'organisation des transports, un an et demi avant l'événement ?

2023, dernière année avant le rendez-vous sportif attendu par la France et le monde entier : les Jeux Olympiques de Paris 2024. Invité d'Europe 1 ce samedi matin, la ministre des Sports a évoqué la billetterie déjà ouverte au tirage au sort et bientôt à la vente. C'est un moment où les choses deviennent tangibles pour Amélie Oudéa-Castéra : à un an et demi de la cérémonie d'ouverture, les structures pour accueillir les athlètes et les compétitions devraient être prêtes à temps. Mais côté transports, c'est plus incertain.

Pour l'instant, aucun prestataire pour transporter les accrédités

Selon la Société du Grand Paris, les travaux de prolongement de la ligne de métro 14 qui doit relier l'aéroport d'Orly à Saint-Denis sont sur la bonne voie. Problème : le calendrier est très serré. La livraison est prévue juste avant le début des jeux et cette ligne est nécessaire puisqu'elle permettra notamment de simplifier les déplacements entre les structures des Jeux olympiques pour les touristes.

Mais il n'y a pas que les travaux qui posent problème. Île-de-France Mobilités, l'autorité régionale des transports franciliens, n'a pour l'instant trouvé aucun prestataire pour transporter les 200.000 personnes accréditées. On parle là des athlètes, des membres des fédérations, de la presse ou encore des organisateurs. Il s'agit tout de même de créer un réseau de transport éphémère à peu près aussi important que celui d'une ville comme Lyon.

Pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, il n'y a pour autant aucune raison de s'inquiéter. "Nous trouverons les bons transporteurs pour l'ensemble des accrédités. Il faut bâtir un certain nombre d'infrastructures et faire en sorte qu'il n'y ait pas de points d'engorgement dans l'ensemble du trafic, que ce soit pour les accrédités mais plus largement pour l'ensemble des Français. En misant vraiment sur l'ensemble des éléments à notre disposition, y compris des services de navettes dédiés, des taxis accessibles. Et les choses progressent bien", a assuré la ministre au micro d'Europe 1.

Des taxis volants

De son côté, Île-de-France Mobilités explique que les transports pour les Franciliens à cette période risquent d'être en partie perturbés, notamment pour ce qui est des lignes de bus.

Au-delà des transports terrestres, pour ces Jeux, on pourrait survoler Paris. Ce sera sans doute l'une des attractions de ces Jeux olympiques : les taxis volants. Il devrait y en avoir une dizaine qui effectueront deux ou trois vols par heure, avec une capacité de transport de quatre personnes. Deux lignes aériennes sont prévues, l'une entre Paris et Versailles, l'autre reliera les aéroports Charles de Gaulle et Le Bourget à une barge sur la Seine, au niveau du quai d'Austerlitz.