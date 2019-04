Jean-Pierre Bernès sur Bernard Tapie : "On ne s'est jamais revu en 25 ans mais je pense qu'on se reverra"

FACE AUX AUDITEURS

Ils ont été les deux visages de l'OM ambivalent de la fin des années 1980 et du début des années 1990, à la fois vainqueur de la Ligue des champions face à l'AC Milan et rétrogradé en deuxième division après le scandale VA-OM. Depuis cette époque, Bernard Tapie, alors président du club, et Jean-Pierre Bernès, son directeur général, ne se sont plus revus.

"Il me dit : 'Quand tu es sur Paris, viens me voir' et je n'y suis jamais allé"

"Je l'ai parfois au téléphone, mais physiquement, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu", a confié l’actuel agent de Didier Deschamps sur Europe 1 lors de l’émission Face aux auditeurs, dont il était l’invité exceptionnel. "Régulièrement, il m'appelle, et tout le temps, il me dit : 'Quand tu es sur Paris, viens me voir' et je n'y suis jamais allé. On a eu une très, très forte relation tous les deux, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé."

"Ça a été un homme très important dans ma carrière"

De la collaboration entre Tapie le flamboyant et Bernès l'obstiné sont nées quelques-unes des plus belles équipes de l’OM de l’histoire, entre 1989 et 1993. "Ce n'est pas par rapport à l'époque (que je ne l’ai toujours pas revu, ndlr), parce qu'on n'a pas fait que de mauvaises choses", tient à souligner Jean-Pierre Bernès. "On a fait des choses bien aussi. Croyez-moi, la Coupe d'Europe (la Ligue des champions, remportée en 1993 aux dépens de l'AC Milan en finale, ndlr), on ne nous l'a pas donnée, on est allé la chercher, on a travaillé. Quand on est aux responsabilités, on ne peut pas rester figé sur un problème, sinon, il y a peu de gens, dans tous les secteurs de la société, qui feraient encore des choses… On a fait une erreur, ça arrive. On ne va pas en parler pendant 150 ans."

Près de 26 ans après le triste épisode de VA-OM, qui a marqué la fin de leur collaboration, Jean-Pierre Bernès est semble-t-il prêt à revoir son ancien mentor. "C'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'affection", reconnaît-il. "Je lui dois beaucoup, parce que ça a été un homme très important dans ma carrière. On ne s'est jamais revu mais je pense qu'on se reverra." L’appel serait-il lancé ?

