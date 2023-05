«Je ne me suis pas comporté correctement» : les remords de Jürgen Klopp après Liverpool-Tottenham

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, qui s'en est pris aux arbitres de la rencontre contre Tottenham (4-3) lors de la 34e journée de Premier league, a évoqué mardi "l'émotion" et la "colère de l'instant" pour justifier son emportement. Alors que Diogo Jota venait d'offrir la victoire sur le fil à Liverpool à domicile dimanche dernier, Klopp a couru le long de la ligne de touche pour célébrer devant le quatrième arbitre du match, avant de recevoir un carton jaune de la part de l'arbitre principal Paul Tierney. Une célébration un peu trop enjouée puisque le coach s'est claqué un ischio-jambier à cette occasion.

Quand Jürgen Klopp se claque après être allé chambrer le quatrième arbitre.



"Cette situation n'aurait jamais dû se produire", a commenté Klopp en conférence de presse mardi. "C'était sous le coup de l'émotion, de la colère à cet instant", a t-il expliqué, tout en ajoutant qu'il "n'avait rien dit de mal" et ne souhaitait pas "s'approcher du quatrième arbitre". La Fédération anglaise de football (FA), a également ouvert une enquête concernant les propos tenus par l'entraîneur des Reds envers Paul Tierney. Toujours selon le technicien allemand, l'arbitre principal, au moment de lui donner un carton jaune, lui aurait néanmoins déclaré que ça valait "un carton rouge".

"J'ai essayé de me calmer"

"Après la rencontre j'ai essayé de me calmer mais je ne me suis pas comporté correctement. J'ai dit à la télévision : 'ce qu'il m'a dit n'était pas correct'. J'ai ouvert la boîte que je ne souhaitais pas ouvrir", a-t-il regretté. Klopp avait déclaré après la rencontre qu'il ne savait pas ce que l'arbitre "avait contre" Liverpool. "Les arbitres sont en colère contre ce que j'ai dit. J'ai fait beaucoup de choses ce jour-là mais je n'ai pas menti", a-t-il dit mardi, tout en s'attendant à être sanctionné. "Ils pensent que j'ai remis en cause leur intégrité, ce que je ne fais pas quand je suis assis ici calmement".

Après le match contre les Spurs, le PGMOL, organisme responsable de l'arbitrage professionnel en Angleterre, a publié un communiqué dans lequel il affirme que Paul Tierney "a agi de façon professionnelle tout au long de la rencontre, notamment au moment de sanctionner l'entraîneur de Liverpool", réfutant ainsi toutes les accusations portées contre lui.