«Je dois rester focalisé» : Deschamps veut rester serein avant d'affronter le Danemark

L’équipe de France est arrivée à Copenhague, où elle jouera dimanche son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Un match à suivre intégralement en direct sur Europe 1 dès le premier coup de sifflet. Néanmoins, l'ambiance en interne reste perturbée par les affaires judiciaires et les polémiques. Dernière en date avec un échange de communiqués aujourd’hui entre la FFF et l’ONG Amnesty International sur la question des droits de l’Homme au Qatar.

Le sélectionneur Didier Deschamps assure rester serein malgré les circonstances. Le patron des Bleus a envoyé un message clair au terme d’une conférence de presse où on aura autant parlé de foot que de ses à côtés. Deschamps succédait à Raphaël Varane sur l’estrade. Le défenseur et probable capitaine demain a évoqué les droits de l’homme au Qatar. Un sujet "grave, sensible et important" assure-t-il. Varane portera comme son homologue danois un brassard anti-discriminations.

"S’il y avait moins de débats extra-sportifs, ce serait mieux"

Il y a aussi bien sûr l’affaire Pogba qui rôde, ainsi que le dossier sur les éventuels scandales ou dérapages sexuels à la fédération. Avec tout ça, pas facile de se concentrer sur le football. Raison pour laquelle Didier Deschamps, répondant à Europe 1, veut absolument garder son calme à moins de deux mois de la Coupe du monde : "Je vous le dis sincèrement, rien ni personne ne pourra perturber ma tranquillité et ma sérénité. Cela fait dix ans que je suis là, on ne peut pas dire que cela a toujours été un fleuve tranquille", justifie-t-il. "S’il y avait moins de débats extra-sportifs, ce serait mieux. Mais on a un immense défi devant nous. Je dois rester focalisé."

Avant le Mondial, il y a ce match face au Danemark, devant plus de 35.000 spectateurs, dans un stade magnifique. La défaite est quasi-interdite pour les Bleus, pour ne pas tomber en 2e division de la Ligue des Nations. Face à l'Autriche jeudi, l’équipe de France a retrouvé le sourire, et ce malgré une avalanche de blessures. Il s’agit maintenant de le garder jusqu’au bout, ou au moins sur le terrain.