«J'ai pensé au suicide» : amputé de la jambe droite, l'ancien footballeur du PSG Bruno Rodriguez se confie

C'est une histoire qui a marqué le monde du football. L'ancien joueur du Paris Saint-GermainBruno Rodriguez a été contraint de se faire amputer la jambe droite en mars 2022. Une décision presque vitale pour celui qui a également évolué sous les couleurs d'Ajaccio durant sa carrière : souffrant de douleurs atroces causées par l'absence de cartilage après avoir abusé des infiltrations lorsqu'il était joueur, Bruno Rodriguez, se sent aujourd'hui beaucoup mieux comme il l'a indiqué dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Invité par le PSG à donner le coup d'envoi du match face à Ajaccio samedi soir, l'ancien joueur professionnel (de 1992 à 2006) a souhaité marquer les esprits pour sensibiliser les sportifs. "Hier soir c'était assez émouvant pour moi", a-t-il avoué dans l'émission dédiée au sport. Même s'il a beaucoup hésité à venir, l'ancien attaquant a finalement franchi le pas : "J'avais beaucoup d'appréhension. Quand je suis entré sur le terrain je ne savais pas comment j'allais réagir. Mais finalement ça a été un moment magnifique". Une soirée marquée par des moments forts comme des accolades avec Lionel Messi et Kylian Mbappé pour celui qui s’est révélé lors de la saison 1997-1998, devenant vice champion de France avec le FC Metz. Il a également été reçu par le président Nasser Al-Khelaïfi. "Le président m'a remis un maillot avec mon nom", a déclaré ce dernier.

"Pas informé"

Mais derrière cette histoire émouvante, se cache un véritable problème de santé dans le monde sportif. Contraints d'enchaîner les matches et d'éviter à tout prix les blessures pour garder une place dans les collectifs, certains footballeurs, comme Bruno Rodriguez, ont abusé de ces infiltrations pour ne plus sentir les douleurs et être opérationnel. "J'en ai abusé parce que je n'étais pas informé. Après ma carrière j'ai eu 12 opérations. C'était très dur. J'ai même pensé au suicide. Je suis tombé bas", s'est-il confié. Une séquence forte en émotions commentée par son ami et également ancien parisien Jimmy Algérino : "Hier j'étais au bord des larmes quand je l'ai vu entrer sur le terrain."

Mais Bruno Rodriguez l'assure, aujourd'hui il se "sent beaucoup mieux". "J'ai retrouvé mon autonomie. Je conduis. Je suis toujours suivi mais ça va beaucoup mieux", a-t-il poursuivi. Il s'affiche désormais comme un "ambassadeur" des personnes amputées. L'ex-buteur espère sensibiliser les sportifs actuels à cette pratique. En lien avec le Paris Saint-Germain, Bruno Rodriguez a dévoilé en exclusivité dans Europe 1 Sport vouloir "proposer un projet" au club sans en dévoiler davantage.