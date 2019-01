J-2024 avant les JO de Paris : "un beau projet qui avance bien", assure Tony Estanguet

INTERVIEW

Le compte à rebours continue pour Paris. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 (Cojo), a dressé un bilan d'étape positif, à 2024 jours du coup d'envoi des JO. "C'est un beau projet qui avance bien et vite. Il n'y a plus que 2024 jours pour imaginer et organiser des Jeux exceptionnels", a assuré le triple champion olympique de canoë, jeudi sur Europe 1. "On va commencer les travaux, mais 95% des infrastructures sont déjà là. C'est la grande force de Paris 2024, on a un projet très limité au niveau des coûts puisqu'il y a 97% d'argent privé pour organiser les Jeux. On est très sereins, tout a été mis en œuvre pour tenir le budget", a poursuivi Tony Estanguet.

"On va miser notre énergie sur la mobilisation des Français". Le président du Cojo a en outre exprimé sa volonté de "mobiliser" tous les Français autour de ces Jeux. "On va miser notre énergie et nos ressources sur la mobilisation des Français, qu'ils puissent se mettre au sport grâce à ces Jeux. On a envie que les Français profitent de ces Jeux."

Tony Estanguet veut également profiter de l'année 2019 pour anticiper les retombées des JO. "L'enjeu est de voir comment les emplois générés par les Jeux, environ 200.000, bénéficieront à ceux qui en ont vraiment besoin. La plupart des emplois seront créés à partir de 2021-2022. On a le temps de bien faire les choses."