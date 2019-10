INFORMATION EUROPE 1 - "Mon ADN, c'est le terrain" : Luis Fernandez bientôt de retour en Espagne ?

INFO EUROPE 1

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, où il a officié en tant que directeur sportif du centre de formation jusqu'en 2018, Luis Fernandez pourrait rebondir dans un club espagnol. C'est en tout cas l'information qu'il a livrée à Lionel Rosso dans l'émission Face aux Auditeurs, diffusée dimanche soir sur Europe 1.

"Après dix mois auprès des jeunes, j'ai envie d'y retourner, d'apporter quelque chose, d'aider", a notamment déclaré celui qui a déjà entraîné trois clubs différents en Espagne : l'Athletic Bilbao (1996-2000) qu'il a conduit en Ligue des Champions, l'Espagnol Barcelone (2003-2004), qu'il a sauvé miraculeusement, et le Betis Seville (2006-2007) où il a subi son premier limogeage en cours de saison. Celui qui est aujourd'hui consultant pour BeIN SPORTS ajoute : "Etre derrière les micros c'est bien, mais mon ADN c'est le foot, le terrain".

Réponse dans une dizaine de jours

Âgé de 60 ans, Luis Fernandez a d'ailleurs trouvé l'inspiration en Ligue 1, et plus précisément à Nantes, où deux entraîneurs sexagénaires viennent de se succéder. "Vahid Halilhodzic a 67 ans, Christian Gourcuff a 64 ans. Je peux encore continuer quatre ou cinq ans", estime-t-il. Mais s'il a envie "de revenir au bord d'un terrain aussi pour entraîner", c'est dans un autre poste que l'on devrait retrouver Luis Fernandez : celui de "coordinateur sportif ou de conseiller." Et ce, "dès cette saison", espère-t-il.

Le nom du club, lui, n'a pas fuité. Ce sera "en Liga", "dans un bon club espagnol", consent juste à préciser Luis Fernandez, qui écarte tout de même deux pistes dans un sourire : "ce ne sera ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone". Alors quel club ? Réponse "dans une dizaine de jours".