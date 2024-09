«Ils sont très forts» : aux matchs de cécifoot, des collégiens se prennent de passion pour les paralympiques

Une rentrée aux couleurs des paralympiques. Cette année, des milliers d'élèves de Seine-Saint-Denis ont repris les cours... en allant voir des épreuves des Jeux paralympiques. Le conseil départemental a distribué près de 13.000 places dans 120 collèges pour assister à des épreuves. Parmi les chanceux, le collège Liberté à Drancy s’inscrit dans le cadre de "Génération 2024", lancé il y a un an. Deux classes de 5ᵉ de cet établissement ont donc pu assister à des matches de poule de cécifoot.

"Certains Bleus sont impressionnants"

Devant la tour Eiffel, sur le terrain du cécifoot, Farrell est heureux. "On sèche les cours et en plus, on va voir un match de foot", s'amuse-t-il au micro d'Europe 1. Comme lui, ils sont 44 élèves du Collège Liberté de Drancy a assisté à deux matchs de Cécifoot. Sofiane fait partie des collégiens chanceux.

"J'ai bien aimé le match. Ils sont vraiment très, très forts. Certains Bleus sont vraiment impressionnants", insiste-t-il. Cette rentrée scolaire atypique marquée par l'empreinte des Jeux paralympiques séduit les petits, comme les grands. Marion est professeur de sports, elle accompagne les adolescents.

Découvrir une nouvelle discipline

"C'est une rentrée particulière, surtout qu'ils ont essayé le cécifoot ! Le fait de voir les professionnels jouer, par moment, les jeunes se demandent : 'Mais c'est pas possible. Mais ils voient, ils voient'. Alors, on leur explique que non", explique-t-elle, avant d'ajouter : "Et puis c'est toujours agréable de les voir découvrir une discipline, de les voir pris dans l'ambiance du match. Bien sûr, il faut essayer de se contenir pour ne pas parler, ce n'est pas toujours évident, mais tout se passe bien", confie-t-elle.

Durant tout le match, les organisateurs rappellent les règles : "On va vous demander d'être le plus silencieux possible". Une consigne globalement respectée, mais à chaque arrêt de jeu, les élèves et le reste du public laissent exploser leur joie.