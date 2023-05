«Il n'y a pas de favori», estime Nikola Jokic avant la finale de NBA entre Miami et Denver

Le double MVP des Nuggets Nikola Jokic a réfuté le statut de favori accolé à son équipe en vue de la finale de la NBA contre le Miami Heat à la veille du premier match, jeudi à Denver. "Qui a dit que nous étions favoris ? Les médias ?", a demandé Jokic, interrogé sur la façon il vivait cette situation. Et quand le journaliste a enchaîné en disant que les pronostics émanaient de Las Vegas, temple des paris sportifs, le Serbe a répliqué : "Las Vegas avait fait de nous des outsiders avant (les play-offs). Ce n'est pas correct. Je pense que nous ne sommes pas les favoris. En finale, il n'y a pas de favori", a-t-il insisté.

Dans son sillage, Jokic tourne à un triple-double de moyenne (29,9 pts, 13,3 rbds, 10,3 passes) dans ces play-offs, les Nuggets, tête de série numéro 1 à l'Ouest, se sont montrés de plus en plus impressionnants et implacables en phase finale, écartant d'abord Minnesota (4-1) puis Phoenix (4-2) avant de balayer les Lakers de LeBron James (4-0) en finale de conférence.

Miami renverse tout

Qualifié in extremis via le deuxième match de barrage, Miami a tout renversé sur son passage, même les pronostics à l'Est, en éliminant tour à tour les Bucks favoris de Giannis Antetokounmpo (4-1) grâce à un Jimmy Butler en état de grâce (37 pts de moyenne dans cette série), les Knicks (4-2) puis les Celtics, finalistes l'an passé, en allant remporter le match numéro 7 décisif à Boston. Les Floridiens peuvent à présent devenir la première équipe de l'histoire à gagner le titre en étant tête de série numéro 8 et leur combativité sera, à n'en pas douter, une des réponses qu'ils opposeront à la force tranquille de Denver.

"Ce sera la série la plus difficile de notre vie, nous le savons et nous sommes préparés à cela", a prévenu Jokic. Le pivot du Heat Bam Adebayo aura la lourde tâche d'essayer de limiter l'impact offensif du Serbe. Mais le "Joker" estime que ce duel entre grands est réducteur. "Ce n'est pas Bam contre moi. C'est Denver contre Miami. Tout simplement parce que je pense que nous avons un style de jeu similaire, nous faisons participer tout le monde. Nous aimons jouer en équipe. Et c'est pour cela que ce sera intéressant", a-t-il conclu.