Humbert dans le tableau principal, Paire et van Assche éliminés : découvrez les Français en lice à Monte-Carlo

Ugo Humbert (79e mondial) s'est qualifié pour le tableau principal du tournoi de Monte-Carlo. Le tennisman français s'est débarrassé du finaliste de l'édition 2019, le Serbe Dusan Lajovic (68e), 2-6, 6-3, 6-4 au dernier tour des qualifications. En deux participations, il n'a pas encore atteint le deuxième tour du tableau principal où il rejoint Richard Gasquet (42e) et Benjamin Bonzi (50e), les deux seuls Français intégrés directement cette année.

Humbert affrontera l'Italien Lorenzo Sonego (47e). Gasquet sera opposé à Dominic Thiem (111e mais ex-numéro 3 mondial et double finaliste à Roland-Garros 2018 et 2019), et Bonzi jouera contre Bernabe Zapata (43e). Dimanche, Paire (164e) a servi deux fois pour le match avant de finalement s'incliner 2-6, 7-6 (7/2), 6-4 face à l'Australien Alexei Popyrin (95e).

Bonheur de rejouer

Le Français affichait son bonheur de rejouer de grands tournois après sa victoire la veille au premier tour des qualifications contre son compatriote Grégoire Barrère (62e), lui qui a vécu des années de doute post covid qui l'ont vu plonger au classement. Mais dimanche, il a échoué à deux points du tableau principal. Alors qu'il dominait nettement Popyrin et semblait se diriger vers une victoire aussi tranquille que convaincante en s'étant détaché 6-2, 5-1, l'Avignonnais n'a pas su conclure.

Il a notamment manqué un revers à 5-4 et 30/30 dans le set décisif qui lui aurait donné une balle de match. De son côté, l'espoir tricolore van Assche (91e) a cédé 6-3, 0-6, 6-2 face au Russe Ivan Gakhov (186e) qui avait déjà sorti un Bleu samedi, Adrian Mannarino.