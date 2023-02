Handball : le Paris Saint-Germain seul en tête en Ligue des champions après sa victoire à Zagreb

La Ligue des champions a repris son cours ce mercredi et le PSG, sans la plupart de ses cadres, s’est imposé à Zagreb (30-33). La qualification directe en quart de finale est presque acquise. Durant la soirée, l’ancien Parisien Nedim Remili a quitté Kielce pour signer à Veszprem.

Conjuguée à la défaite de Veszprem à domicile contre les Danois de Gudme, le succès parisien leur permet de compter 18 points, soit deux de plus que la formation hongroise, et de se détacher en tête de la poule A. Après une entame compliquée, le PSG a pris le large grâce à un 7-2 infligé à ses adversaires en fin de première période (17-14, 30e), pour la reprise de la plus grande compétition européenne de clubs, dix jours après la finale du Mondial remporté par le Danemark face à la France.

Les frères Karabatic absents

Privés des frères Karabatic, de l'arrière gauche Elohim Prandi, du pivot Kamil Syprzak et de l'arrière droit Dainis Kristopans, tous blessés, les Parisiens ont ensuite vu les Croates revenir à hauteur (24-24, 47e). Ils ont pu compter sur leurs gauchers espagnols Ferran Solé, qui a prolongé mardi jusqu'en 2024, auteur de 12 buts (12/13), et David Balaguer (six buts).

L'arrière droit hongrois Dominik Mathé, de retour en championnat le week-end dernier après une longue blessure au genou, a inscrit lui quatre buts pour son premier match en Ligue des champions sous les couleurs parisiennes. Malgré les dix réalisations du vétéran russe Timur Dibirov (39 ans), le gardien suédois des Parisiens, Andreas Palicka, a rendu une copie solide, repoussant un tiers des tirs adverses (13/39). Lors de la prochaine journée, le PSG recevra le Dinamo Bucarest, quatrième de la poule.