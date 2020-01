Guardiola, Zidane, Deschamps … Christophe Galtier juge ses compères

FACE AUX AUDITEURS

Chaque entraîneur a ses modèles. Christophe Galtier ne fait pas exception : le coach de Lille, qui a accepté de nous recevoir au centre d'entraînement de Luchin pour l’émission Face aux auditeurs d’Europe 1, a avoué s’inspirer de José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Pep Guardiola. Il a également loué les qualités de ses compatriotes Zinédine Zidane, Didier Deschamps et Laurent Blanc.

>> Écoutez Christophe Galtier Face aux auditeurs d’Europe 1, dimanche soir de 20h à 21h, avant le match Lille-PSG

"Mourinho a révolutionné le jeu, Guardiola est hors normes"

Christophe Galtier a spontanément cité trois entraîneurs comme sources d’inspiration : José Mourinho (Tottenham), Carlo Ancelotti (Everton) et surtout Pep Guardiola (Manchester City). "Il y a des entraîneurs qui m’ont inspiré. J’ai vu l’arrivée de José Mourinho qui a révolutionné le jeu avec sa rigueur tactique, ses plans de jeu, sa capacité à tenter des coups sur des matches décisifs. J’ai aussi côtoyé Carlo Ancelotti, qui a été un très grand joueur et qui est devenu un très grand entraîneur", a-t-il assuré.

Pour l’entraîneur du Losc, un homme se détache particulièrement : l'entraîneur de Manchester City. "Après il y a Pep Guardiola, qui pour moi est hors normes. Il est hors normes dans sa vision du jeu, sa manière de mettre en place ses équipes. Il est en avance, et différent des autres", a analysé Christophe Galtier, au sujet de l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich.

"Deschamps a gagné partout où il est passé, Zidane a un parcours exceptionnel"

Christophe Galtier a ensuite rendu hommage au parcours de trois entraîneurs français champions du monde en 1998 : Didier Deschamps (équipe de France), Zinédine Zidane (Real Madrid) et Laurent Blanc (sans club), "des entraîneurs formatés pour gagner".

"La référence c’est Didier Deschamps, très pragmatique, qui a gagné partout où il est passé, notamment à Marseille, où il a ramené le titre de champion de France", a-t-il analysé, avant d’évoquer son "estime" pour Laurent Blanc. "J’ai aussi beaucoup d’estime pour Laurent Blanc. C’est le plus beau palmarès au PSG dans l’ère qatari, il a fait jouer Paris d’une manière exceptionnelle, en gagnant chaque année tous les trophées nationaux", a-t-il rappelé.

Enfin, il a salué la carrière d’entraîneur de Zinédine Zidane, "une exception au parcours exceptionnel". "Deschamps et Blanc ont été tout de suite propulsés entraîneurs à travers leur personnalité et leur parcours, après avoir été formés. Alors que Zinédine, lui, est parti d’en bas. Il a pris le temps, il s’est formé, il a travaillé avec l’équipe réserve, il a été adjoint (au Real). Quand il a eu la possibilité de diriger l’équipe première du Real, il a eu un parcours exceptionnel avec trois Ligue des champions de suite. Les gens oublient que chaque année il a eu le même effectif, sans faire un recrutement, et qu’il a été performant à chaque fois. Et il l’est encore."