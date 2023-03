Grand Prix de F1 : les Français de l'écurie Alpine vont-ils réussir à atteindre le top 3 ?

En avant pour l'écurie Alpine ! Elle sera bien évidemment une des attractions de ce premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Quatrième du championnat des constructeurs l'an dernier, Alpine compte garder cette position tout en se rapprochant du top trois, voire mieux, et pourquoi pas remporter une course. "L'équipe de France", le nouveau surnom de l'écurie, pourra compter sur son duo de pilotes français, tous deux déjà vainqueurs de Grand Prix : Esteban Ocon et la nouvelle recrue Pierre Gasly. Après six années dans le giron Redbull, Gasly a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière.

Pierre Gasly optimiste pour le début de saison

Le pilote découvre encore sa nouvelle monoplace après avoir rejoint l'écurie Alpine en provenance d'AlphaTauri à l'intersaison. Il s'est montré optimiste au micro de Canal+. "Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Il y a aussi bien sûr des choses à améliorer mais la base est là. On va être dans la bagarre et je pense que ça va être aussi très serré comme ça l'est d'habitude", a-t-il confié.

"Ce sera maintenant à nous de travailler. Mais je pense qu'on a une bonne base sur laquelle ça va pour ce début de saison", a-t-il ajouté. Les voyants sont au vert pour l'écurie tricolore. Il va falloir maintenant concrétiser. Ce sera tout de même un peu compliqué pour Pierre Gasly, qui partira finalement dernier de ce Grand Prix de Bahreïn.