GP Explorer 2 : la course événement de Squeezie revient pour une nouvelle édition

C'est l'événement du jour, et peut-être même de l'année sur l'internet français. Ce samedi, le Youtuber Squeezie réunit 24 pilotes, des stars d'internet et pour la plupart novices dans l'univers du sport automobile, pour le GP Explorer 2. Une course de voiture de Formule 4, première catégorie d'apprentissage pour les jeunes pilotes, qui mène au bout à la Formule 1. Un événement organisé d'une telle manière qu'il n'a rien à envier à un Grand Prix de Formule 1.

1 million de spectateurs devant leur écran

Le GP Explorer revient pour une deuxième édition, la première avait été couronnée de succès : 40.000 spectateurs amassés dans les gradins et chauffés à blanc et une retransmission sur la plateforme de streaming Twitch, qui avait battu des records d'audience avec 1 million de personnes devant leur écran. Le spectacle avait été au rendez-vous avec une course de 15 tours qui avait vu le youtubeur du duo "Vilebrequin", Sylvain, finalement l'emporter après une lutte acharnée contre un autre vidéaste, Depielo.

"Vous êtes des héros du sport automobile, vous forcez l'admiration de tout l'univers de ce sport. Je peux vous dire que plusieurs personnes du paddock (ensemble des écuries qui forme la Formule 1) suivent le GP Explorer" avait du Julien Fébreau, le Monsieur Formule 1 de Canal +, l'année dernière.

60.000 billets vendus en 30 minutes

Cette année, l'attente est très présente et l'engouement l'est tout autant. 60.000 billets ont été vendus en à peine 30 minutes et un possible record d'audience sur internet sera sans doute à la clé. Les personnalités, influenceurs, youtubeurs et même rappeurs se sont encore plus entraînés pour être au rendez-vous ce samedi pour une nouvelle course de 15 tours au volant de monoplace à plus de 200km/h.

La Formule 1 sera représentée par Alpine lors de l'événement. L'écurie française sponsorise deux écuries cette année. Esteban Ocon et Pierre Gasly seront présents dans les stands lors de la course. Le départ, donné à 18h35, sera à suivre, tout comme l'intégralité de la journée, sur la chaîne Twitch de Squeezie.