Golf : après 11 ans d'attente, Tiger Woods remporte son 15e titre du Grand Chelem

Les légendes sont éternelles. Tiger Woods a remporté dimanche à 43 ans le Masters d'Augusta, son 15e titre du Grand Chelem, après onze années d'attente. Le "Tigre", superstar et ancien roi de son sport, signe définitivement son retour au plus haut niveau, après des années d'errance et quatre opérations du dos entre 2014 et 2017. L'Américain, dont la dernière victoire en tournoi majeur remontait à l'US Open 2008, revient à trois longueurs du record de Jack Nicklaus (18 titres du Grand Chelem).