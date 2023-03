France - Pays-Bas : les Bleus rêvent de s'imposer, guidés par leur nouveau capitaine Kylian Mbappé

C'est la rentrée pour les Bleus. Trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine, la France affronte ce vendredi soir les Pays-Bas dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, dans un Stade de France qui sera comble, avec près de 80.000 spectateurs. C'est face à l'équipe néerlandaise, poids lourd et principale rivale de la France dans le groupe B, où se trouve également l'Irlande, la Grèce et Gibraltar, que l'aventure démarre dès 20 heures ce vendredi, sur Europe 1.

Pour l'occasion, un nouveau capitaine fait son arrivée : Kylian Mbappé, qui à 24 ans, succède à Hugo Lloris.

Pas de supériorité entre Mbappé et Griezmann

Didier Deschamps lui a fait cette proposition lundi dernier à Clairefontaine. Le champion du monde a accepté de prendre la relève d'Hugo Lloris, qui a porté le brassard pendant près d'une décennie. L'attaquant du Paris Saint-Germain a été préféré à Antoine Griezmann, pourtant plus âgé et plus expérimenté, avec 117 sélections. Mais pas question pour le jeune joueur originaire de Bondy, de se considérer au-dessus de son ainé.

"Lorsque moi je suis capitaine, et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'aie pas. Par exemple, quand j'étais en centre de formation, il était déjà là. En plus, Antoine Griezmann, c'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Et bien sûr qu'on va être, lui et moi, main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen, au niveau mondial", explique Kylian Mbappé devant les journalistes.

"Il faut rebondir"

Dans les buts, là aussi une page se tourne, puisque les spectateurs retrouveront Mike Maignan. Des Bleus qui tenteront d'oublier la déception de la finale de la Coupe du monde en se projetant vers l'Euro, en battant dès ce vendredi soir si possible, le quart de finaliste du Mondial.

"Il faut rebondir au niveau des performances, mais je crois que Didier aussi s'est remis en question, le groupe aussi", explique au micro d'Europe 1, le champion du monde 98 Christian Karembeu. Et d'ajouter : "Je crois qu'ils vont aller de l'avant. Il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées donc j'espère qu'on sera prêt pour les prochaines échéances."

Et des glorieux anciens seront honorés lors du match, puisqu'Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Blaise Matuidi seront au Stade de France. En revanche, Karim Benzema a décliné l'invitation en envoyant un mail à la Fédération.