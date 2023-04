France Télévisions : le commentateur sportif Matthieu Lartot annonce la récidive de son cancer du genou

Matthieu Lartot, commentateur du rugby et de Roland-Garros sur les antennes de France Télévisions, a annoncé sur ses réseaux sociaux la récidive de son cancer du genou. "Je suis aujourd'hui contraint de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois", indique le journaliste de 43 ans. "26 ans après, l'histoire bégaie malheureusement. Il y avait 1 à 5 % de chance que ça arrive et c'est arrivé", a-t-il ajouté sur Instagram.

Une jambe raccourcie de 2,5 centimètres

En effet, il y a 26 ans, après un choc lors d’un match de rugby, Matthieu Lartot avait dû être opéré d’une tumeur appelée sarcome synovial. Sa maladie, puis une infection nosocomiale, ont donc obligé les médecins à raccourcir sa jambe de 2,5 centimètres.

Présentateur de Stade 2 depuis 2017, il explique sur les réseaux sociaux qu'il "ne sera jamais très loin des terrains et des équipes de France Télé. Et comme les Bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire". France Télévisions diffusera cette année 10 matches de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre en France.