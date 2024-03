France-Chili en amical : Kylian Mbappé lucide et confiant pour l’équipe de France

Les joueurs de l'équipe de France attendus au tournant. Trois jours après avoir été corrigés par l’Allemagne 2 à 0 à Lyon, les Bleus affrontent, ce mardi, le Chili en match amical. Coup d’envoi 21 heures au stade Vélodrome de Marseille. Les vice-champions du monde ont intérêt à s’imposer face à une modeste équipe chilienne pour éviter que le doute ne s’installe.

Preuve que l’équipe de France traverse une période délicate, c’est Kylian Mbappé qui s’est de nouveau présenté lundi en conférence de presse à Marseille. Le capitaine des Bleus avait des messages à faire passer. L’attaquant aux 76 sélections et 46 buts reconnaît que lui et ses coéquipiers ont été en grande souffrance face à la Mannschaft. "Je pense que ce n’est pas assez, on a été dépassés, c’était plus que du leadership… le leadership a été défaillant", a déclaré le natif de Bondy.

Vite réagir contre le Chili

Si Kylian Mbappé relativise ce revers face à l’Allemagne en insistant sur le fait que c’était une rencontre sans enjeu, le capitaine met malgré tout en garde ses partenaires. "Si on joue comme ça, on va au-devant de grosses déconvenues. On ne veut pas que ça nous arrive et on veut réagir face au Chili pour ne pas installer un certain doute qui n’existe pas actuellement", alerte le joueur du PSG. Cette défaite face à l’Allemagne est un avertissement avant l’Euro pour les locataires de Clairefontaine.

En cas de revers face au Chili, les Bleus enregistreraient un deuxième revers consécutif. Or, jamais les Français de Didier Deschamps n’ont perdu deux matchs de suite depuis 2015. Le président de la fédération française de football, Philippe Diallo, interrogé sur Europe 1 par Jacques Vendroux est certain que les Bleus vont réagir face au Chili. "Ça peut arriver même aux meilleurs de perdre, personne n’aime perdre et je pense que les Bleus vont prendre leur revanche face au Chili", a-t-il assuré.