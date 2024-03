France-Allemagne : un air de revanche pour les Bleus face à une équipe en pleine crise

France-Allemagne, c’est toujours un événement. On se souvient de Séville 82 mais aussi de la défaite des Bleus en 2014 en quarts de finale de la Coupe du monde et du succès des Français face à la Mannschaft en demi-finales de l’Euro 2016. Mais en septembre dernier, en match amical à Dortmund, ce sont les Allemands qui ont gagné. "On voudra se racheter après la défaite face à l’Allemagne", assure Adrien Rabiot sur Europe 1, alors que les deux nations s'affrontent ce samedi soir à Lyon en amical (coup d'envoi 21 heures).

"On a à cœur de se racheter", convient Adrien Rabiot

L’Allemagne est la seule équipe à avoir battu les Bleus depuis la Coupe du monde 2022. Ce samedi soir, les Français auront à cœur de prendre leur revanche, comme l'explique le milieu de terrain de la Juventus de Turin, invité ce samedi du Studio des légendes face à Jacques Vendroux : "C'est très important, c'est une équipe de haut-niveau. On a perdu la dernière confrontation face à l'Allemagne, on a à cœur de se racheter. Et puis l'Euro se déroule en Allemagne, on voudra bien faire sur ce match-là et bien se préparer pour gagner le match."

Pour ce 34e France-Allemagne de l’histoire, l’équipe de France, qui jouera sans Antoine Griezmann, est sur une bonne dynamique, tout le contraire de l’Allemagne. Les quadruples champions du monde ont effectivement changé de sélectionneur il y a quelques mois (Julian Nagelsmann a été nommé en septembre 2023) et ont perdu leurs deux derniers matches face à l’Autriche et la Turquie.

L’Allemagne sera également diminuée pour cette rencontre puisque les coéquipiers de Thomas Müller joueront ce samedi soir sans leur gardien emblématique, Manuel Neuer, qui est actuellement blessé.