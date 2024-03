Formule 1 : comme à Bahreïn la semaine dernière, Max Verstappen domine en Arabie Saoudite

Le patron, c'est bien Max Verstappen. Le triple champion du monde l'a encore démontré vendredi lors de la séance de qualification, en décrochant la 34e pole position de sa carrière, la première sur le circuit de Djeddah, en Arabie Saoudite.

Encore une domination de Red Bull en Arabie Saoudite ?

Avec sa Ferrari, Charles Leclerc, qui fait figure de principale menace, partira 2eme devant le Mexicain Sergio Pérez. Fernando Alonso, au volant de son Aston Martin, a réalisé le cinquième temps devant les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Georges Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda et Lance Stroll complètent le Top 10.

En revanche pour Alpine, ça ne va pas mieux. Les monoplaces françaises sont encore une fois très loin des équipes de devant. Esteban Ocon s'élancera à la 17e place, Pierre Gasly, lui, de la 18e. Lancé dans un début de saison difficile, Pierre Gasly demande de la patience au micro de Canal + : "On est tous très conscients de la situation dans laquelle on est. Personne n'est satisfait de nous voir aussi loin. On essaye de trouver de la solution. Après la Formule 1, ça prend un peu de temps. Il va falloir être patient pendant quelques semaines, et en attendant, essayer d'apprendre le maximum sur cette voiture et essayer d'en tirer le meilleur possible".

Un Grand Prix d'Arabie Saoudite qui pourrait de nouveau ressembler à une domination des deux pilotes Red Bull. À moins que Ferrari parvienne à venir titiller l'écurie autrichienne. La Scuderia qui devra se passer de son pilote espagnol, Carlos Sainz, qui souffre d'une appendicite et qui va se faire opérer. Il sera remplacé au pied levé par le tout jeune Oliver Bearman qui évolue en Formule 2 et auteur d'un bon 11e temps pour une première en Formule 1.

À noter que le départ de ce Grand Prix est ce samedi soir, à 18 heures, et exceptionnellement en clair sur Canal +.