Formule 1 : «Surpris» par les performances d'Aston Martin, Fernando Alonso savoure ses bons résultats

"Nous pensions avoir une voiture performante mais pas au point de rivaliser avec Mercedes et Ferrari", savoure Fernando Alonso, arrivé chez Aston Martin cette saison, dans un entretien à l'AFP en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 disputé ce week-end. Depuis le début de l'année, le vétéran de la grille (41 ans) enchaîne les podiums et espère désormais arracher sa 33e victoire en catégorie reine, la première depuis 2013.

Journaliste : Vous avez commencé la saison en boulet de canon, accrochant trois podiums en trois courses. Quel premier bilan faites-vous de cela ?

Fernando Alonso : "Cette saison est incroyablement et étonnamment bonne pour être honnête. Nous pensions avoir une voiture performante mais pas au point de rivaliser avec Mercedes et Ferrari, ce qui nous a surpris. Peut-être que ces deux équipes ont été un peu moins performantes sur les premières courses, mais elles restent très fortes et elles finiront par s'améliorer (...). Nous ne pouvons pas tenir pour acquis que toute la saison sera comme ça, les choses peuvent changer rapidement, nous devons donc poursuivre notre développement".

Journaliste : Verra-t-on cette année la 33e victoire de votre carrière en F1 ?

Fernando Alonso : "Je l'espère, mais sans garantie. Si l'on regarde les dernières années, Gasly a gagné à Monza ou Ocon en Hongrie, donc l'opportunité de gagner une course est toujours là. Mais plus on est proche du sommet de la hiérarchie, mieux c'est, donc pourquoi pas. Pour l'heure, nous avons surtout besoin d'un coup de pouce des autres, l'opportunité de gagner sera davantage liée à un problème (de la part de la concurrence, ndlr) et non pas parce que nous sommes meilleurs".

Journaliste : Vous avez un contrat "pluriannuel" avec Aston Martin. Comptez-vous déjà prolonger ?

Fernando Alonso : "Je ne sais pas (...), en 2024, j'espère avoir l'opportunité de monter encore sur le podium, j'y suis déjà monté trois fois en 2023, les choses se présentent mieux que prévu. Ca peut être tentant de prolonger, mais aussi tentant d'arrêter maintenant avec le sourire. En 2026, de nouvelles réglementations sont prévues et je ne sais pas si je veux m'engager dans cette voie, alors prenons les choses année après année".

Journaliste : En 2019 et 2020, vous avez fait une pause de deux ans loin de la F1, avant de revenir avec Alpine en 2021. Est-ce que cette pause a été bénéfique ?

Fernando Alonso : "Cela m'a aidé, peut-être pas tant au niveau du style de pilotage que de la mentalité et de l'approche, de la motivation. Quand on est en F1 depuis 18 ans, ce n'est pas que l'on perd sa motivation, je l'ai toujours eue, mais j'étais fatigué de voyager, de la routine, de répéter les mêmes choses, donc ces deux années ont été très rafraîchissantes, j'ai rechargé mes batteries (...) Mentalement, je suis beaucoup plus frais, heureux d'arriver tôt sur le circuit, heureux de continuer à discuter avec les ingénieurs (…), j'ai des batteries pleines maintenant".

Journaliste : Êtes-vous un meilleur pilote qu'en 2005 et 2006, quand vous avez gagné vos titres ?

Fernando Alonso : "Je suis bien meilleur maintenant, à 100%".

Journaliste: Les relations avec Lewis Hamilton n'ont pas toujours été au beau fixe, comment le considérez-vous aujourd'hui?

Fernando Alonso: "J'ai beaucoup de respect pour lui, peut-être que cette année nous nous battrons plus proches l'un de l'autre (...), je pense toujours qu'il est l'un des meilleurs pilotes du sport, en même temps il a eu la chance d'avoir une voiture très dominante pendant cinq ans. Michael en a gagnés sept (avec Benetton et Ferrari, ndlr), Max en gagnera probablement trois (avec Red Bull, ndlr), moi j'en ai gagnés deux (avec Renault, ndlr), on a toujours besoin de la meilleure voiture pour remporter le championnat".

Journaliste : Justement, que pensez-vous des performances du champion en titre Verstappen ?

Fernando Alonso: "Il pilote mieux que tout le monde, il est au top, il a la voiture la plus rapide, tout est parfait chez lui (...) pour l'instant, il semble indestructible (..) J'aimerais le défier, faire Le Mans avec lui, passer la voiture et savoir qu'elle est entre de bonnes mains. Nous sommes très bons amis".