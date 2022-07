Formule 1 : les fans français présents au Castellet pour supporter leurs pilotes favoris

Le départ du Grand Prix de France de Formule 1 sera donné ce dimanche après-midi et les tribunes du circuit Paul-Ricard, au Castellet, dans le Var, affichent déjà complet. Le Monégasque Charles Leclerc partira en pole position. À domicile, Esteban Ocon, partira 10ᵉ, Pierre Gasly, 14ᵉ. Des résultats un peu décevants pour les pilotes français, mais pas pour les fans qui sont bien au rendez-vous.

"Je vais faire en sorte de vous donner le sourire"

Au virage neuf, ils sont 4.000 à avoir choisi leur champion : Pierre Gasly. Le pilote français d'Alpha Tauri a sa tribune dédiée et il ne boude pas son plaisir. "En tout cas, j'espère que vous passez une très belle journée et que vous passerez un très bon moment pendant la course, je vais faire en sorte de vous donner le sourire", leur annonce-t-il, micro à la main.

Malik a quatorze ans, il est fan. "Mon favori c'est vraiment Pierre Gasly. Juste après, je vais acheter la casquette." Un peu partout sur le circuit Paul-Ricard, d'autres casquettes sont vissées sur la tête. Rouge par exemple, comme Ferrari, même si le drapeau français n'est jamais bien loin. Car lorsqu'on demande aux spectateurs qui sont leurs pilotes favoris, les pilotes français sont souvent cités.

Le spectacle est en tout cas prometteur pour les supporteurs puisque Charles Leclerc, monégasque et francophone, donc favori du paddock, partira en pole position à 15 h cet après-midi.