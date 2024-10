Football : un fan du PSG exclu des groupes de supporters pour une apostrophe raciste contre Lee Kang-in

Le Paris SG a annoncé jeudi avoir obtenu l'exclusion définitive des groupes de supporters d'un fan qui, lors d'un entraînement ouvert au public la semaine dernière, avait crié "Allez mon Chinois" au Sud-Coréen Lee Kang-in. "Le PSG ne tolère aucune forme de racisme. Le supporter impliqué dans l'incident avec Lee Kang-in a été définitivement exclu des groupes de supporters et le joueur a reçu des excuses immédiatement après la séance d'entraînement", a tweeté le club de la capitale.

Le supporter impliqué dans l’incident avec Lee Kang-in a été définitivement exclu des groupes de supporters, et le joueur a reçu des excuses immédiatement après la séance d’entraînement. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 31, 2024

Quelques jours avant le Classique, OM-PSG

L'incident s'est produit lors d'un entraînement avant le "classique" entre le PSG et Marseille au Vélodrome dimanche dernier (3-0). Dans la vidéo postée sur Snapchat et pointée du doigt par d'autres internautes, on entend le supporter, entre plusieurs encouragements lancés aux joueurs qui venaient le saluer, s'exclamer "Allez mon chinois" au passage du Sud-Coréen.

Cette décision intervient au lendemain de la sanction formulée par la Ligue de football professionnel contre un groupe de supporters du PSG pour des faits de chants homophobes lors du match PSG-Strasbourg.